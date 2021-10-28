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Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут
Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут - РИА Новости, 28.10.2021
Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут
Детские хирурги Раменской областной больницы вылечили несколько патологий с помощью пятиминутной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:18
2021-10-28T20:42
общество
медицина
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здоровье
хорошие новости
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Детские хирурги Раменской областной больницы вылечили несколько патологий с помощью пятиминутной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.В клинику поступил двухлетний ребенок с паховой грыжей и водянкой. Как отметили врачи, эти патологии сочетаются у детей в 30% случаев."В ходе корректирующей операции раменскими хирургами впервые была использована методика PIRS — герниопластика лапароскопическим методом. Вмешательство было выполнено всего через один прокол. Специальной нитью было последовательно затянуто оба дефекта. Операция длилась всего пять минут", — говорится в сообщении.Уже на следующие сутки после операции мальчика выписали.Осознанная необходимость каждого медицинского работника — непрерывно совершенствовать навыки, осваивать и внедрять современные методики, подчеркнул он.
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общество, медицина, московская область (подмосковье), здоровье
17:18 28.10.2021 (обновлено: 20:42 28.10.2021)
 
Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут

Подмосковные врачи устранили две патологии у ребенка за пять минут с помощью нового метода

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Детские хирурги Раменской областной больницы вылечили несколько патологий с помощью пятиминутной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В клинику поступил двухлетний ребенок с паховой грыжей и водянкой. Как отметили врачи, эти патологии сочетаются у детей в 30% случаев.
"В ходе корректирующей операции раменскими хирургами впервые была использована методика PIRS — герниопластика лапароскопическим методом. Вмешательство было выполнено всего через один прокол. Специальной нитью было последовательно затянуто оба дефекта. Операция длилась всего пять минут", — говорится в сообщении.
Уже на следующие сутки после операции мальчика выписали.

"В операциях детям особенно важно минимизировать травматизацию кожи и внутренних органов, длительность анестезиологического пособия, период послеоперационного восстановления", — цитирует пресс-служба заведующего детским хирургическим отделением больницы Владимира Хабалова.

Осознанная необходимость каждого медицинского работника — непрерывно совершенствовать навыки, осваивать и внедрять современные методики, подчеркнул он.
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