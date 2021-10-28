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Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут

Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут - РИА Новости, 28.10.2021

Подмосковные медики прооперировали двухлетнего ребенка за пять минут

Детские хирурги Раменской областной больницы вылечили несколько патологий с помощью пятиминутной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:18

2021-10-28T17:18

2021-10-28T20:42

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Детские хирурги Раменской областной больницы вылечили несколько патологий с помощью пятиминутной операции, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.В клинику поступил двухлетний ребенок с паховой грыжей и водянкой. Как отметили врачи, эти патологии сочетаются у детей в 30% случаев."В ходе корректирующей операции раменскими хирургами впервые была использована методика PIRS — герниопластика лапароскопическим методом. Вмешательство было выполнено всего через один прокол. Специальной нитью было последовательно затянуто оба дефекта. Операция длилась всего пять минут", — говорится в сообщении.Уже на следующие сутки после операции мальчика выписали.Осознанная необходимость каждого медицинского работника — непрерывно совершенствовать навыки, осваивать и внедрять современные методики, подчеркнул он.

https://ria.ru/20211026/meditsina-1756389875.html

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общество, медицина, московская область (подмосковье), здоровье