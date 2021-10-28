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Религия
https://ria.ru/20211028/volontery-1756628572.html
В Московской епархии рассказали о волонтерах при храмах
В Московской епархии рассказали о волонтерах при храмах - РИА Новости, 28.10.2021
В Московской епархии рассказали о волонтерах при храмах
Около 2,5 тысячи волонтеров при православных храмах Москвы помогали нуждающимся, находившимся в изоляции во время пандемии коронавируса, рассказал председатель... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:48
2021-10-28T10:50
религия
армения
франция
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 2,5 тысячи волонтеров при православных храмах Москвы помогали нуждающимся, находившимся в изоляции во время пандемии коронавируса, рассказал председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин."Мы посчитали - и это примерные цифры. Но они показывают, что у нас участвовало в этой работе порядка 2,5 тысячи волонтеров при храмах. Около 10 тысяч людей, которые находились в изоляции, - мы им помогали, принося продукты, обеспечивая лекарствами", - сообщил он на форуме "Религия и мир".Клирик отметил большой приток людей в добровольческие службы во время пандемии. "Мы столько людей не знали добровольцев, сколько мы узнали их во время локдауна", - подчеркнул Потокин.Международный форум "Религия и мир" состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя 26 и 27 октября. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции, Англии и других стран.Форум был приурочен к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в России в мае 2022 года. Его основная тема - "Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира". В рамках форума планируется проведение пленарного заседания и работа трех панельных дискуссий: "Диалог религий в преодолении угрозы пандемии", "Радикализация онлайн: профилактика и противодействие" и "Актуальные форматы социального служения".
https://ria.ru/20210708/dobrovoltsy-1740407704.html
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армения, франция, русская православная церковь, россия, коронавирус в россии
10:48 28.10.2021 (обновлено: 10:50 28.10.2021)
 

В Московской епархии рассказали о волонтерах при храмах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 2,5 тысячи волонтеров при православных храмах Москвы помогали нуждающимся, находившимся в изоляции во время пандемии коронавируса, рассказал председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин.
"Мы посчитали - и это примерные цифры. Но они показывают, что у нас участвовало в этой работе порядка 2,5 тысячи волонтеров при храмах. Около 10 тысяч людей, которые находились в изоляции, - мы им помогали, принося продукты, обеспечивая лекарствами", - сообщил он на форуме "Религия и мир".
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Клирик отметил большой приток людей в добровольческие службы во время пандемии. "Мы столько людей не знали добровольцев, сколько мы узнали их во время локдауна", - подчеркнул Потокин.
Международный форум "Религия и мир" состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя 26 и 27 октября. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Греции, Сербии, Болгарии, Армении, Франции, Англии и других стран.
Форум был приурочен к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в России в мае 2022 года. Его основная тема - "Межрелигиозный и межкультурный диалог в пространстве современного мира". В рамках форума планируется проведение пленарного заседания и работа трех панельных дискуссий: "Диалог религий в преодолении угрозы пандемии", "Радикализация онлайн: профилактика и противодействие" и "Актуальные форматы социального служения".
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