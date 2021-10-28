https://ria.ru/20211028/voennye-1756603712.html

На Тайване подтвердили присутствие американских военных

На Тайване подтвердили присутствие американских военных - РИА Новости, 28.10.2021

На Тайване подтвердили присутствие американских военных

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила в интервью телеканалу CNN, что американские военнослужащие присутствуют на территории острова для подготовки... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:02

2021-10-28T02:02

2021-10-28T02:02

в мире

сша

китай

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/10/1556461003_124:0:3765:2048_1920x0_80_0_0_47f386000f07c0e2257f5bce3ce63470.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила в интервью телеканалу CNN, что американские военнослужащие присутствуют на территории острова для подготовки тайваньских сил.Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на американских чиновников, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения тайваньских сухопутных сил."У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много (военнослужащих США – ред.), как люди думают", - ответила глава Тайваня на вопрос о том, сколько американских военнослужащих есть на острове.Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html

https://ria.ru/20211020/tayvan-1755390772.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, тайвань