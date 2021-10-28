На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Глава администрации Тайваня Инвэнь подтвердила, что на острове есть американские военные
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на позолоченную статую Будды на территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила в интервью телеканалу CNN, что американские военнослужащие присутствуют на территории острова для подготовки тайваньских сил.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на американских чиновников, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения тайваньских сухопутных сил.
"У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много (военнослужащих США – ред.), как люди думают", - ответила глава Тайваня на вопрос о том, сколько американских военнослужащих есть на острове.
Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, однако предусматривает военную помощь США Тайваню.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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