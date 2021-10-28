https://ria.ru/20211028/voda-1758454941.html

Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве

Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве

Более 1,5 миллиона анализов качества питьевой воды выполнили в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.11.2021

2021-10-28T10:17

2021-10-28T10:17

2021-11-10T18:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводоканал

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1,5 миллиона анализов качества питьевой воды выполнили в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).Отмечается, что московский водопровод 28 октября отмечает день рождения. Централизованный водопровод в Москве появился 217 лет назад, 28 октября 1804 года. Длина водопровода была 20 километров, а проектная мощность – 300 тысяч ведер в сутки. Это всего 3690 кубических метров воды.В КГХ отметили, что сегодня водопроводные сети столицы – самые длинные в России, а их обслуживанием и подготовкой питьевой воды занимается крупнейшая водная компания страны АО "Мосводоканал"."Сегодня качество питьевой воды контролируется круглосуточно по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. В этом году выполнено более 1,5 миллиона анализов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Также сообщается, что сегодня специалисты АО "Мосводоканал" готовят качественную питьевую воду для почти 15 миллионов жителей московского региона. Вода из столичного водопровода поступает в дома жителей Дзержинского, Мытищ, Люберец и других населенных пунктов и городов области.В этом году АО "Мосводоканал" получило международную экологическую премию на XV Международном водном форуме "ЭкваТэк-2021" за вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО: за девять лет Обществом реконструированы двадцать четыре водозаборных узла и девять локальных очистных сооружений, возведен ряд новых объектов и выведены из эксплуатации устаревшие. "Мосводоканал" также реализует крупнейшие экологические проекты столицы – реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

https://realty.ria.ru/20211027/oek-1756515184.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводоканал, москва, петр бирюков