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Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве
Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве
Более 1,5 миллиона анализов качества питьевой воды выполнили в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.11.2021
2021-10-28T10:17
2021-11-10T18:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводоканал
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1,5 миллиона анализов качества питьевой воды выполнили в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).Отмечается, что московский водопровод 28 октября отмечает день рождения. Централизованный водопровод в Москве появился 217 лет назад, 28 октября 1804 года. Длина водопровода была 20 километров, а проектная мощность – 300 тысяч ведер в сутки. Это всего 3690 кубических метров воды.В КГХ отметили, что сегодня водопроводные сети столицы – самые длинные в России, а их обслуживанием и подготовкой питьевой воды занимается крупнейшая водная компания страны АО "Мосводоканал"."Сегодня качество питьевой воды контролируется круглосуточно по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. В этом году выполнено более 1,5 миллиона анализов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Также сообщается, что сегодня специалисты АО "Мосводоканал" готовят качественную питьевую воду для почти 15 миллионов жителей московского региона. Вода из столичного водопровода поступает в дома жителей Дзержинского, Мытищ, Люберец и других населенных пунктов и городов области.В этом году АО "Мосводоканал" получило международную экологическую премию на XV Международном водном форуме "ЭкваТэк-2021" за вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО: за девять лет Обществом реконструированы двадцать четыре водозаборных узла и девять локальных очистных сооружений, возведен ряд новых объектов и выведены из эксплуатации устаревшие. "Мосводоканал" также реализует крупнейшие экологические проекты столицы – реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.
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мосводоканал, москва, петр бирюков
10:17 28.10.2021 (обновлено: 18:35 10.11.2021)
 

Более 1,5 млн анализов качества питьевой воды выполнили в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 1,5 миллиона анализов качества питьевой воды выполнили в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).
Отмечается, что московский водопровод 28 октября отмечает день рождения. Централизованный водопровод в Москве появился 217 лет назад, 28 октября 1804 года. Длина водопровода была 20 километров, а проектная мощность – 300 тысяч ведер в сутки. Это всего 3690 кубических метров воды.
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В КГХ отметили, что сегодня водопроводные сети столицы – самые длинные в России, а их обслуживанием и подготовкой питьевой воды занимается крупнейшая водная компания страны АО "Мосводоканал".
"Сегодня качество питьевой воды контролируется круглосуточно по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. В этом году выполнено более 1,5 миллиона анализов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Также сообщается, что сегодня специалисты АО "Мосводоканал" готовят качественную питьевую воду для почти 15 миллионов жителей московского региона. Вода из столичного водопровода поступает в дома жителей Дзержинского, Мытищ, Люберец и других населенных пунктов и городов области.
В этом году АО "Мосводоканал" получило международную экологическую премию на XV Международном водном форуме "ЭкваТэк-2021" за вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО: за девять лет Обществом реконструированы двадцать четыре водозаборных узла и девять локальных очистных сооружений, возведен ряд новых объектов и выведены из эксплуатации устаревшие. "Мосводоканал" также реализует крупнейшие экологические проекты столицы – реконструкцию Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводоканалМоскваПетр Бирюков
 
 
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