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"Путин твердо стоит ботинком на горле у хромого Евросоюза"
Американцы высмеяли попытки "хромого" ЕС избавиться от российского влияния - РИА Новости, 28.10.2021
"Путин твердо стоит ботинком на горле у хромого Евросоюза"
Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали статью о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:57
2021-10-28T15:37
экономика
сша
азия
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
газпром
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали статью о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке.Автор материала, в частности, отметил, что в этом году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 миллиардов долларов больше, чем при прежних ценах. Это стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, подчеркивается в статье."Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были "идиоты-республиканцы", которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А злой Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!" — выразил мнение пользователь с ником Paul Barkley."Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 миллиардов долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 миллиардов долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 миллиардов долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году", — считает Carlos Gomez."Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца", — сыронизировал John Pound."И вот теперь, когда Путин твердо стоит своим ботинком на горле хромого и увечного ЕС, мне интересно, сколько времени пройдет, прежде чем он вернет себе Украину, страны Балтии и остальную часть бывшего Советского Союза. Я подозреваю, что Путин захочет сделать свой ход, пока Байден все еще находится у власти", — выразил мнение Benjamine Fitzpatrick."Еще одни пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!" — подытожили читатели.В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.Эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, сша, азия, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, урсула фон дер ляйен, россия
13:57 28.10.2021 (обновлено: 15:37 28.10.2021)
 
Американцы высмеяли попытки "хромого" ЕС избавиться от российского влияния

Читатели The Wall Street Journal: Путин стоит ботинком на горле у хромого Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal прокомментировали статью о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке.
Автор материала, в частности, отметил, что в этом году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 миллиардов долларов больше, чем при прежних ценах. Это стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, подчеркивается в статье.
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"Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были "идиоты-республиканцы", которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А злой Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!" — выразил мнение пользователь с ником Paul Barkley.
"Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 миллиардов долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 миллиардов долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 миллиардов долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году", — считает Carlos Gomez.
"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца", — сыронизировал John Pound.
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"И вот теперь, когда Путин твердо стоит своим ботинком на горле хромого и увечного ЕС, мне интересно, сколько времени пройдет, прежде чем он вернет себе Украину, страны Балтии и остальную часть бывшего Советского Союза. Я подозреваю, что Путин захочет сделать свой ход, пока Байден все еще находится у власти", — выразил мнение Benjamine Fitzpatrick.
"Еще одни пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!" — подытожили читатели.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
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Эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаСШААзияВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияГазпромУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
 
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