https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756763516.html

Проценко объяснил смысл вакцинации

Проценко объяснил смысл вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

Проценко объяснил смысл вакцинации

Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация - это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом, рассказал главврач больницы №40 в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:09

2021-10-28T21:09

2021-10-28T21:10

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация - это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом, рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Очень важно понять, что вакцина - это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация - это подготовка организма, подготовка иммунной системы организма ко встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий. Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты невакцинированные", - сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

коммунарка (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коммунарка (москва), денис проценко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии