https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756763516.html
Проценко объяснил смысл вакцинации
Проценко объяснил смысл вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
Проценко объяснил смысл вакцинации
Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация - это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом, рассказал главврач больницы №40 в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:09
2021-10-28T21:09
2021-10-28T21:10
распространение коронавируса
общество
коммунарка (москва)
денис проценко
вакцинация россиян от covid-19
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_0:217:3001:1905_1920x0_80_0_0_35bd7ace7e29f395619720d738dd3ea1.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация - это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом, рассказал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Очень важно понять, что вакцина - это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация - это подготовка организма, подготовка иммунной системы организма ко встрече с вирусом. Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий. Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты невакцинированные", - сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_153:0:2820:2000_1920x0_80_0_0_f7664eab3817ff6846a97926ad965da9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коммунарка (москва), денис проценко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:09 28.10.2021 (обновлено: 21:10 28.10.2021)
Проценко объяснил смысл вакцинации
Врач Проценко объяснил, что вакцинация готовит иммунную систему ко встрече с вирусом