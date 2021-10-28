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https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756750551.html
Флорида подала иск против Байдена из-за обязательной вакцинации от COVID-19
Флорида подала иск против Байдена из-за обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Флорида подала иск против Байдена из-за обязательной вакцинации от COVID-19
Штат Флорида подал иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, объявил на... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:28
2021-10-28T19:28
в мире
вакцинация
сша
флорида
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Штат Флорида подал иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, объявил на пресс-конференции в четверг губернатор штата Рон Десантис.Иск, поданный губернатором и генпрокурором штата, направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Представители Флориды считают требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконным."Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше &lt;...&gt; недоверия вы создаете", - сказал губернатор.В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря."Думаю, у нас есть большой шанс на успех (с иском – ред.), и это станет помощью множеству жителей Флориды", - сказал Десантис на пресс-конференции.Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно - с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения. "Действуя заранее, мы сможем защитить людей. Мы не хотим, чтобы люди теряли работу", - сказал он.Помимо него перед журналистами выступили жители Флориды, уже потерявшие работу из-за обязательности прививки или боящиеся потерять ее из-за отказа вакцинироваться.
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в мире, вакцинация, сша, флорида, джо байден, коронавирус covid-19
19:28 28.10.2021
 
Флорида подала иск против Байдена из-за обязательной вакцинации от COVID-19

Флорида подала иск против Байдена из-за требования обязательной вакцинации от коронавируса

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Штат Флорида подал иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, объявил на пресс-конференции в четверг губернатор штата Рон Десантис.
Иск, поданный губернатором и генпрокурором штата, направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Представители Флориды считают требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконным.
"Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете", - сказал губернатор.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Вакцинация от COVID-19 в городе Сэнди, штат Юта - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 14:12
Каждый четвертый работник США сообщил о требовании привиться от COVID-19
"Думаю, у нас есть большой шанс на успех (с иском – ред.), и это станет помощью множеству жителей Флориды", - сказал Десантис на пресс-конференции.
Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно - с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения. "Действуя заранее, мы сможем защитить людей. Мы не хотим, чтобы люди теряли работу", - сказал он.
Помимо него перед журналистами выступили жители Флориды, уже потерявшие работу из-за обязательности прививки или боящиеся потерять ее из-за отказа вакцинироваться.
 
В миреВакцинацияСШАФлоридаДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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