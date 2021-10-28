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Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих
Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих - РИА Новости, 28.10.2021
Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих
С этой недели в Москве расширяются вакцинационные мощности до 35 тысяч, любой спрос будет удовлетворен, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:59
2021-10-28T16:59
2021-10-28T17:41
распространение коронавируса
москва
анастасия ракова
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С этой недели в Москве расширяются вакцинационные мощности до 35 тысяч, любой спрос будет удовлетворен, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."С учётом того, что в определённых местах вводятся QR-коды после 8 ноября и блокируются социальные карты для непривитых пожилых людей, думаю, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели. Поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что любой спрос москвичей на вакцинацию будет удовлетворён.
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москва, анастасия ракова , коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество
16:59 28.10.2021 (обновлено: 17:41 28.10.2021)
Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих
Ракова заявила о расширении вакцинационных мощностей в Москве до 35 тысяч