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Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих

Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Москвы заявили о возможности привить от коронавируса всех желающих

С этой недели в Москве расширяются вакцинационные мощности до 35 тысяч, любой спрос будет удовлетворен, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:59

2021-10-28T16:59

2021-10-28T17:41

распространение коронавируса

москва

анастасия ракова

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вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. С этой недели в Москве расширяются вакцинационные мощности до 35 тысяч, любой спрос будет удовлетворен, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."С учётом того, что в определённых местах вводятся QR-коды после 8 ноября и блокируются социальные карты для непривитых пожилых людей, думаю, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели. Поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что любой спрос москвичей на вакцинацию будет удовлетворён.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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