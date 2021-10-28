https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756712964.html
В Пекине детей старше трех лет начали прививать от COVID-19
В Пекине детей старше трех лет начали прививать от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В Пекине детей старше трех лет начали прививать от COVID-19
В Пекине началась вакцинация детей в возрасте от трех лет от COVID-19, говорится в сообщении на сайте китайского правительства. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:52
2021-10-28T16:52
2021-10-28T16:55
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. В Пекине началась вакцинация детей в возрасте от трех лет от COVID-19, говорится в сообщении на сайте китайского правительства."28 октября в Пекине официально началась работа по вакцинации детей в возрасте от 3 до 11 лет от COVID-19", - говорится в сообщении.Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, китайские медики сделали свыше 2,25 миллиарда прививок от COVID-19.В феврале-марте следующего года в Пекине пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.С 15 декабря прошлого года китайские власти начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.
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в мире, китай, пекин, коронавирус covid-19
16:52 28.10.2021 (обновлено: 16:55 28.10.2021)
В Пекине детей старше трех лет начали прививать от COVID-19
В Пекине началась вакцинация детей старше трех лет от COVID-19
ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости.
В Пекине
началась вакцинация детей в возрасте от трех лет от COVID-19, говорится в сообщении на сайте китайского правительства.
"28 октября в Пекине официально началась работа по вакцинации детей в возрасте от 3 до 11 лет от COVID-19", - говорится в сообщении.
Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, китайские медики сделали свыше 2,25 миллиарда прививок от COVID-19.
В феврале-марте следующего года в Пекине пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.
Власти Китая
ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
С 15 декабря прошлого года китайские власти начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.