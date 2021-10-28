https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756712502.html

В Москве выросло число желающих вакцинироваться повторно

В Москве выросло число желающих вакцинироваться повторно - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве выросло число желающих вакцинироваться повторно

Рост желающих вакцинироваться от коронавируса повторно наблюдается с прошлой недели, в целом ежедневно в Москве вакцинируются 26-27 тысяч человек, сообщила в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:50

2021-10-28T16:50

2021-10-28T17:30

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анастасия ракова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рост желающих вакцинироваться от коронавируса повторно наблюдается с прошлой недели, в целом ежедневно в Москве вакцинируются 26-27 тысяч человек, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Мы рады, уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться, и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через 6 месяцев. На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26-27 тысяч человек, из них повторно - 7-8 тысяч", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756631543.html

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