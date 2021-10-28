https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756664077.html

Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме

Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме - РИА Новости, 28.10.2021

Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме

Все пункты вакцинации в Карачаево-Черкесии в период нерабочих дней будут работать в прежнем режиме, написал глава КЧР на своей странице в социальных сетях. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

карачаево-черкесская республика

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЧЕРКЕССК, 28 окт – РИА Новости. Все пункты вакцинации в Карачаево-Черкесии в период нерабочих дней будут работать в прежнем режиме, написал глава КЧР на своей странице в социальных сетях.Глава региона призвал жителей провести эти дни в кругу семьи, при этом он напомнил о недопустимости собираться большими компаниями.Темрезов также призвал жителей республики привиться, учитывая, что за последний месяц число заболевших в КЧР увеличилось на 20 процентов, а число госпитализированных достигло максимальной отметки с начала пандемии коронавируса."Время сомнений прошло. Вакцинация сегодня - это единственный верный и доступный способ избежать заражения и тяжелого течения СOVID-19", - написал Темрезов.Он уточнил также, что в нерабочие дни в регионе будет обеспечена работа экстренных медицинских служб, коммунальных служб, правоохранительных органов и МЧС, чтобы не было сбоев ни в одном из направлений.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756430186.html

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2021

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коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19