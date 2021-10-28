https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756664077.html
Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме
Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме - РИА Новости, 28.10.2021
Пункты вакцинации в КЧР в нерабочие дни будут работать в обычном режиме
Все пункты вакцинации в Карачаево-Черкесии в период нерабочих дней будут работать в прежнем режиме, написал глава КЧР на своей странице в социальных сетях. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
карачаево-черкесская республика
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
ЧЕРКЕССК, 28 окт – РИА Новости. Все пункты вакцинации в Карачаево-Черкесии в период нерабочих дней будут работать в прежнем режиме, написал глава КЧР на своей странице в социальных сетях.Глава региона призвал жителей провести эти дни в кругу семьи, при этом он напомнил о недопустимости собираться большими компаниями.Темрезов также призвал жителей республики привиться, учитывая, что за последний месяц число заболевших в КЧР увеличилось на 20 процентов, а число госпитализированных достигло максимальной отметки с начала пандемии коронавируса."Время сомнений прошло. Вакцинация сегодня - это единственный верный и доступный способ избежать заражения и тяжелого течения СOVID-19", - написал Темрезов.Он уточнил также, что в нерабочие дни в регионе будет обеспечена работа экстренных медицинских служб, коммунальных служб, правоохранительных органов и МЧС, чтобы не было сбоев ни в одном из направлений.
https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756430186.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
ЧЕРКЕССК, 28 окт – РИА Новости. Все пункты вакцинации в Карачаево-Черкесии в период нерабочих дней будут работать в прежнем режиме, написал глава КЧР на своей странице в социальных сетях.
Глава региона призвал жителей провести эти дни в кругу семьи, при этом он напомнил о недопустимости собираться большими компаниями.
Темрезов также призвал жителей республики привиться, учитывая, что за последний месяц число заболевших в КЧР увеличилось на 20 процентов, а число госпитализированных достигло максимальной отметки с начала пандемии коронавируса.
"Время сомнений прошло. Вакцинация сегодня - это единственный верный и доступный способ избежать заражения и тяжелого течения СOVID-19", - написал Темрезов.
Он уточнил также, что в нерабочие дни в регионе будет обеспечена работа экстренных медицинских служб, коммунальных служб, правоохранительных органов и МЧС
, чтобы не было сбоев ни в одном из направлений.