https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:35

2021-10-28T12:35

2021-10-28T15:03

общество

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Для некоторых категорий россиян прививки от COVID-19 уже обязательны, в частности, это касается сотрудников контактных сфер — медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой распространить это на всех граждан. В профессиональном сообществе обсуждают предложенную меру, но к единому мнению пока не пришли.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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