12:35 28.10.2021 (обновлено: 15:03 28.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
Песков: решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России пока не принимали
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние", — добавил он во время общения с журналистами.
Для некоторых категорий россиян прививки от COVID-19 уже обязательны, в частности, это касается сотрудников контактных сфер — медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой распространить это на всех граждан. В профессиональном сообществе обсуждают предложенную меру, но к единому мнению пока не пришли.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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