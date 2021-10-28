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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:35
2021-10-28T15:03
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Для некоторых категорий россиян прививки от COVID-19 уже обязательны, в частности, это касается сотрудников контактных сфер — медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой распространить это на всех граждан. В профессиональном сообществе обсуждают предложенную меру, но к единому мнению пока не пришли.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:35 28.10.2021 (обновлено: 15:03 28.10.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

Песков: решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России пока не принимали

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние", — добавил он во время общения с журналистами.
Для некоторых категорий россиян прививки от COVID-19 уже обязательны, в частности, это касается сотрудников контактных сфер — медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой распространить это на всех граждан. В профессиональном сообществе обсуждают предложенную меру, но к единому мнению пока не пришли.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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