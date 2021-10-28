https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651010.html

Песков рассказал о росте темпов вакцинации

Песков рассказал о росте темпов вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

Песков рассказал о росте темпов вакцинации

В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:35

2021-10-28T12:35

2021-10-28T13:12

распространение коронавируса

общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы", - сказал Песков журналистам."Пока мы нашей цели не достигнем (показателей по вакцинации - ред.), пока не достигнем такого общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ о якобы перезапуске кампании по стимулированию вакцинации и возможных корректировках в ней.По его словам, корректировка ведется постоянно. "И здесь в данном случае условия слишком жесткие диктует нам пандемия. Эти условия очень простые. Если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость", - отметил он.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756650404.html

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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19