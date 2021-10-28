https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651010.html
Песков рассказал о росте темпов вакцинации
Песков рассказал о росте темпов вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
Песков рассказал о росте темпов вакцинации
В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:35
2021-10-28T12:35
2021-10-28T13:12
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755950758_0:217:3078:1949_1920x0_80_0_0_49aa2bbcadeb7373e7106c7184199b87.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы", - сказал Песков журналистам."Пока мы нашей цели не достигнем (показателей по вакцинации - ред.), пока не достигнем такого общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ о якобы перезапуске кампании по стимулированию вакцинации и возможных корректировках в ней.По его словам, корректировка ведется постоянно. "И здесь в данном случае условия слишком жесткие диктует нам пандемия. Эти условия очень простые. Если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость", - отметил он.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756650404.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755950758_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6c5a342d1f132271ce29e0ac87573243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
12:35 28.10.2021 (обновлено: 13:12 28.10.2021)
Песков рассказал о росте темпов вакцинации
Песков рассказал, что темпы вакцинации от коронавируса существенно пошли вверх