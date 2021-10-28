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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651010.html
Песков рассказал о росте темпов вакцинации
Песков рассказал о росте темпов вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021
Песков рассказал о росте темпов вакцинации
В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:35
2021-10-28T13:12
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы", - сказал Песков журналистам."Пока мы нашей цели не достигнем (показателей по вакцинации - ред.), пока не достигнем такого общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ о якобы перезапуске кампании по стимулированию вакцинации и возможных корректировках в ней.По его словам, корректировка ведется постоянно. "И здесь в данном случае условия слишком жесткие диктует нам пандемия. Эти условия очень простые. Если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость", - отметил он.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
12:35 28.10.2021 (обновлено: 13:12 28.10.2021)
 
Песков рассказал о росте темпов вакцинации

Песков рассказал, что темпы вакцинации от коронавируса существенно пошли вверх

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле отмечают, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ существенно пошли вверх, надеются, что эта тенденция останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы", - сказал Песков журналистам.
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"Пока мы нашей цели не достигнем (показателей по вакцинации - ред.), пока не достигнем такого общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ о якобы перезапуске кампании по стимулированию вакцинации и возможных корректировках в ней.
По его словам, корректировка ведется постоянно. "И здесь в данном случае условия слишком жесткие диктует нам пандемия. Эти условия очень простые. Если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Обстоятельства диктуют жесткость", - отметил он.
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