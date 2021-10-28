https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756650404.html

В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации

В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации

В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации: это абсолютно неверная информация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:34

2021-10-28T12:34

2021-10-28T12:43

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации: это абсолютно неверная информация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет, абсолютно неверная информация. Информационная кампания - это как езда на велосипеде. Особенно в том, что касается вакцинации, особенно с учётом специфики подхода соотечественников к теме вакцинации. Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведётся на постоянной основе в разных сегментах, в традиционных и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, перезапускают ли кампанию по вакцинации.По его словам, кампания есть, и она будет продолжаться.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756651111.html

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2021

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