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В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию
В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию - РИА Новости, 28.10.2021
В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию
Каждый пункт вакцинации от коронавируса имеет определенную пропускную способность и количество препарата в наличии, к концу дня его может не хватать, заявили... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:25
2021-10-28T12:25
2021-10-28T13:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Каждый пункт вакцинации от коронавируса имеет определенную пропускную способность и количество препарата в наличии, к концу дня его может не хватать, заявили РИА Новости в свердловском оперштабе.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео из торгового центра "Мега" в Екатеринбурге. Отмечалось, что местные жители простояли в очереди полдня, чтобы узнать, что вакцины уже нет. В некоторых точках дело доходило до драки.Там добавили, что запас "Cпутник V" составляет 400 тысяч доз."Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая", — подчеркнули в оперштабе.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, екатеринбург, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:25 28.10.2021 (обновлено: 13:10 28.10.2021)
В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию
В Екатеринбурге в ТЦ выстроилась огромная очередь на вакцинацию от коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Каждый пункт вакцинации от коронавируса имеет определенную пропускную способность и количество препарата в наличии, к концу дня его может не хватать, заявили РИА Новости в свердловском оперштабе.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео из торгового центра "Мега" в Екатеринбурге. Отмечалось, что местные жители простояли в очереди полдня, чтобы узнать, что вакцины уже нет. В некоторых точках дело доходило до драки.
"В условиях высокого спроса в пунктах вакцинации к концу дня препарат действительно может закончиться. Однако в целом в регионе запасы вакцины от COVID-19 в достаточном количестве", — отметили в оперштабе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Там добавили, что запас "Cпутник V" составляет 400 тысяч доз.
"Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая", — подчеркнули в оперштабе.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.