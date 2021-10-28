https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756648351.html

В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию

В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию - РИА Новости, 28.10.2021

В Екатеринбурге ответили на сообщения о драках в очередях на вакцинацию

Каждый пункт вакцинации от коронавируса имеет определенную пропускную способность и количество препарата в наличии, к концу дня его может не хватать, заявили... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:25

2021-10-28T12:25

2021-10-28T13:10

распространение коронавируса

общество

екатеринбург

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Каждый пункт вакцинации от коронавируса имеет определенную пропускную способность и количество препарата в наличии, к концу дня его может не хватать, заявили РИА Новости в свердловском оперштабе.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео из торгового центра "Мега" в Екатеринбурге. Отмечалось, что местные жители простояли в очереди полдня, чтобы узнать, что вакцины уже нет. В некоторых точках дело доходило до драки.Там добавили, что запас "Cпутник V" составляет 400 тысяч доз."Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая", — подчеркнули в оперштабе.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, екатеринбург, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19