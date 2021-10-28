https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html

Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19

Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:11

2021-10-28T11:11

2021-10-28T11:11

распространение коронавируса

общество

владимир путин

национальная медицинская палата

сергей новиков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752178691_0:322:2889:1947_1920x0_80_0_0_4da86113d1f4fad057bc045ba6b0cd56.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса."Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - сказал Путин в своём обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны."В числе ваших первоочередных задач - выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования", - сказал президент.Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса."Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью", — подчеркнул Путин.Обращение главы государства к членам палаты в ходе мероприятия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, национальная медицинская палата, сергей новиков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии