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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html
Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19
Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:11
2021-10-28T11:11
распространение коронавируса
общество
владимир путин
национальная медицинская палата
сергей новиков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса."Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - сказал Путин в своём обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны."В числе ваших первоочередных задач - выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования", - сказал президент.Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса."Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью", — подчеркнул Путин.Обращение главы государства к членам палаты в ходе мероприятия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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общество, владимир путин, национальная медицинская палата, сергей новиков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:11 28.10.2021
 
Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19

Путин попросил медиков объяснять россиянам важность вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.
"Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - сказал Путин в своём обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны.
"В числе ваших первоочередных задач - выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования", - сказал президент.
Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса.
"Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью", — подчеркнул Путин.
Обращение главы государства к членам палаты в ходе мероприятия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинНациональная медицинская палатаСергей НовиковЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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