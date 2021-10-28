Путин попросил медиков объяснять важность вакцинации от COVID-19
Путин попросил медиков объяснять россиянам важность вакцинации от коронавируса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.
"Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - сказал Путин в своём обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны.
"В числе ваших первоочередных задач - выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования", - сказал президент.
Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса.
"Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала, и, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью", — подчеркнул Путин.
Обращение главы государства к членам палаты в ходе мероприятия зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.