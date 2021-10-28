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Власти рассказали о результатах испытаний "Спутника V" на детях
Власти рассказали о результатах испытаний "Спутника V" на детях - РИА Новости, 28.10.2021
Власти рассказали о результатах испытаний "Спутника V" на детях
"Спутник V" формирует хороший клеточный иммунитет у детей, сообщила пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:32
2021-10-28T15:32
2021-10-28T16:39
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общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. "Спутник V" формирует хороший клеточный иммунитет у детей, сообщила пресс-служба мэра Москвы.В столице проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых."Результаты первого этапа <...> позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация <...> способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы", — говорится в сообщении.Сейчас отбирают добровольцев для второго этапа.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:32 28.10.2021 (обновлено: 16:39 28.10.2021)
Власти рассказали о результатах испытаний "Спутника V" на детях
В Москве начали отбирать подростков для второго этапа испытаний вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
"Спутник V
" формирует хороший клеточный иммунитет у детей, сообщила пресс-служба мэра Москвы
.
В столице проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
"Результаты первого этапа <...> позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация <...> способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы", — говорится в сообщении.
Сейчас отбирают добровольцев для второго этапа.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.