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Яценюк назвал импорт электроэнергии из России и Белоруссии диверсией
Яценюк назвал импорт электроэнергии из России и Белоруссии диверсией - РИА Новости, 28.10.2021
Яценюк назвал импорт электроэнергии из России и Белоруссии диверсией
Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк считает диверсией закупку Украиной электроэнергии из РФ и Белоруссии, по его мнению, это прямой путь к потере... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:29
2021-10-28T17:29
в мире
украина
белоруссия
арсений яценюк
энергоатом
укрэнерго
россия
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КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк считает диверсией закупку Украиной электроэнергии из РФ и Белоруссии, по его мнению, это прямой путь к потере энергетической независимости страны.Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии - в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока лишь до 31 октября. "Энергоатом" в среду забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь компаний украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре."Импорт электроэнергии из России и Белоруссии – диверсия против Украины и всех украинцев. Продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Белоруссии в объемах, покрывающих 15 процентов потребления Украины, - это прямой путь к потере нашей энергетической независимости, за которую мы боролись с 2014 года", - написал Яценюк на своей странице в Facebook.Он заявил, что власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону и теперь толкают Украину "в объятия России"."Для (президента РФ Владимира – ред.) Путина электроэнергия, газ и уголь являются только инструментами войны. Сначала ты получаешь дешевые ресурсы, а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014-16 годах", - заявил экс-премьер.Яценюк также считает, что советовать что-либо власти "уже не имеет смысла", а оценку их действиям должно дать общество. "Наши государства-партнеры, в частности страны Балтии, которые просили не финансировать режим (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко, сегодня имеют право задать вопрос: с кем Украина, если мы усиливаем тех, кто дестабилизирует эти государства и проводит дикую агрессивную политику в регионе", - добавил он.
https://ria.ru/20211013/energetika-1754324719.html
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в мире, украина, белоруссия, арсений яценюк, энергоатом, укрэнерго, россия
17:29 28.10.2021
 
Яценюк назвал импорт электроэнергии из России и Белоруссии диверсией

Яценюк: импорт энергии из России и Белоруссии — путь к потере энергетической независимости

© РИА Новости / Андрей Кравченко / Перейти в фотобанкАрсений Яценюк
Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Андрей Кравченко
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КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк считает диверсией закупку Украиной электроэнергии из РФ и Белоруссии, по его мнению, это прямой путь к потере энергетической независимости страны.
Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии - в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока лишь до 31 октября. "Энергоатом" в среду забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь компаний украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.
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"Импорт электроэнергии из России и Белоруссии – диверсия против Украины и всех украинцев. Продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Белоруссии в объемах, покрывающих 15 процентов потребления Украины, - это прямой путь к потере нашей энергетической независимости, за которую мы боролись с 2014 года", - написал Яценюк на своей странице в Facebook.
Он заявил, что власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону и теперь толкают Украину "в объятия России".
"Для (президента РФ Владимира – ред.) Путина электроэнергия, газ и уголь являются только инструментами войны. Сначала ты получаешь дешевые ресурсы, а потом остаешься без части своей территории. Очевидно, что Украину ведут в ту самую удавку, из которой страна с кожей вырывалась в 2014-16 годах", - заявил экс-премьер.
Яценюк также считает, что советовать что-либо власти "уже не имеет смысла", а оценку их действиям должно дать общество. "Наши государства-партнеры, в частности страны Балтии, которые просили не финансировать режим (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко, сегодня имеют право задать вопрос: с кем Украина, если мы усиливаем тех, кто дестабилизирует эти государства и проводит дикую агрессивную политику в регионе", - добавил он.
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В миреУкраинаБелоруссияАрсений ЯценюкЭнергоатомУкрэнергоРоссия
 
 
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