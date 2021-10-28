https://ria.ru/20211028/ukraina-1756702519.html
В МИД заявили, что Киев не предоставил доступ к офицеру ЛНР при СЦКК
В МИД заявили, что Киев не предоставил доступ к офицеру ЛНР при СЦКК - РИА Новости, 28.10.2021
В МИД заявили, что Киев не предоставил доступ к офицеру ЛНР при СЦКК
Украина так и не предоставила российским консульским сотрудникам доступ к представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:06
2021-10-28T16:06
2021-10-28T16:20
в мире
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луганская народная республика
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россия
луганск
мария захарова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украина так и не предоставила российским консульским сотрудникам доступ к представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Киев так и не удосужился предоставить российским консульским сотрудникам доступ к этому гражданину (Косяку - ред.), у которого, напомню кстати, российское гражданство", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, РФ настаивает на неукоснительном выполнении миссии ОБСЕ своего мандата и включении в отчеты подобного рода нарушений.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211026/reaktsiya-1756390840.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/arest-1755116305.html
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в мире, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия, луганск, мария захарова, обсе, смм обсе
16:06 28.10.2021 (обновлено: 16:20 28.10.2021)
В МИД заявили, что Киев не предоставил доступ к офицеру ЛНР при СЦКК
В МИД заявили. что Киев не предоставил доступ к офицеру ЛНР при СЦКК Косяку