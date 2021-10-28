https://ria.ru/20211028/ukraina-1756687286.html
Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины
Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины - РИА Новости, 28.10.2021
Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины
Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на международной конференции подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины и призвала... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:59
2021-10-28T14:59
2021-10-28T14:59
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на международной конференции подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины и призвала "оттолкнуть дестабилизирующее поведение" России."Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!", - цитирует тост Кристины Квин на международной конференции "Одесские дебаты" пресс-служба посольства США.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/nato-1756286543.html
https://ria.ru/20211024/ukraina-1756013029.html
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в мире, киев, сша, нато, верховная рада украины, россия
Поверенный в делах США подняла тост за евроатлантическую интеграцию Украины
Поверенный в делах США Квин на конференции подняла тост за интеграцию Украины в НАТО