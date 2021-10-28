https://ria.ru/20211028/ukraina-1756685205.html

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам - РИА Новости, 28.10.2021

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему нелегальной "миграции" в ЕС, "клиентам" помогали выехать из страны по поддельным документам за 5 тысяч... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:50

2021-10-28T14:50

2021-10-28T14:50

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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему нелегальной "миграции" в ЕС, "клиентам" помогали выехать из страны по поддельным документам за 5 тысяч долларов с человека, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.СБУ регулярно сообщает о разоблачении подобных схем. Ранее спецслужба блокировала подобную схему нелегальной "миграции" в ЕС."Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев через Украину в Европейский Союз. По предварительным данным, противоправным механизмом воспользовались более 100 человек", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, схему организовали жители Киева и их иностранные подельники. Они создали механизм противоправного нахождения на Украине выходцев из Южной Азии, в частности фиктивные фирмы международного студенческого обмена. На основании приглашений иностранцы могли выезжать в ЕС. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 8 тысяч долларов. Следствие обнаружило группу из 15 человек, которых готовили к отправке в Европу, у них изъяли документы.В рамках этого уголовного дела один из организаторов стал подозреваемым по статье "незаконная переправка людей через государственную границу". Подозреваемыми по данному делу могут стать еще трое граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/pelageya-1754630659.html

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в мире, украина, киев, европа, служба безопасности украины