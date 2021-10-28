Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756685205.html
СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам
СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам - РИА Новости, 28.10.2021
СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам
Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему нелегальной "миграции" в ЕС, "клиентам" помогали выехать из страны по поддельным документам за 5 тысяч... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:50
2021-10-28T14:50
в мире
украина
киев
европа
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:189:600:527_1920x0_80_0_0_f9d66ffebe65d6265e471f26a8eec50c.jpg
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему нелегальной "миграции" в ЕС, "клиентам" помогали выехать из страны по поддельным документам за 5 тысяч долларов с человека, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.СБУ регулярно сообщает о разоблачении подобных схем. Ранее спецслужба блокировала подобную схему нелегальной "миграции" в ЕС."Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев через Украину в Европейский Союз. По предварительным данным, противоправным механизмом воспользовались более 100 человек", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, схему организовали жители Киева и их иностранные подельники. Они создали механизм противоправного нахождения на Украине выходцев из Южной Азии, в частности фиктивные фирмы международного студенческого обмена. На основании приглашений иностранцы могли выезжать в ЕС. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 8 тысяч долларов. Следствие обнаружило группу из 15 человек, которых готовили к отправке в Европу, у них изъяли документы.В рамках этого уголовного дела один из организаторов стал подозреваемым по статье "незаконная переправка людей через государственную границу". Подозреваемыми по данному делу могут стать еще трое граждан.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/pelageya-1754630659.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_414d68b0c2619181824cc8fd4692b9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, европа, служба безопасности украины
14:50 28.10.2021
 
СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в ЕС по поддельным документам

СБУ блокировала схему нелегальной миграции в ЕС через фиктивные фирмы студенческого обмена

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Служба безопасности Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала схему нелегальной "миграции" в ЕС, "клиентам" помогали выехать из страны по поддельным документам за 5 тысяч долларов с человека, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
СБУ регулярно сообщает о разоблачении подобных схем. Ранее спецслужба блокировала подобную схему нелегальной "миграции" в ЕС.
"Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев через Украину в Европейский Союз. По предварительным данным, противоправным механизмом воспользовались более 100 человек", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, схему организовали жители Киева и их иностранные подельники. Они создали механизм противоправного нахождения на Украине выходцев из Южной Азии, в частности фиктивные фирмы международного студенческого обмена. На основании приглашений иностранцы могли выезжать в ЕС. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 8 тысяч долларов. Следствие обнаружило группу из 15 человек, которых готовили к отправке в Европу, у них изъяли документы.
В рамках этого уголовного дела один из организаторов стал подозреваемым по статье "незаконная переправка людей через государственную границу". Подозреваемыми по данному делу могут стать еще трое граждан.
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 18:59В мире
СБУ запретила певице Пелагее въезд на Украину
 
В миреУкраинаКиевЕвропаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гараж
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
Лента новостейМолния
Под Красноярском школьники уснули в маршрутке и уехали на весь день в гаражФранцузы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного