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Госпиталь в Томске заверил, что обеспечил уход бабушке из "красной зоны"

Госпиталь в Томске заверил, что обеспечил уход бабушке из "красной зоны" - РИА Новости, 28.10.2021

Госпиталь в Томске заверил, что обеспечил уход бабушке из "красной зоны"

Пожилая женщина из томского госпиталя, внук которой снял резонансное видео, как он ухаживал за ней под видом врача, сейчас находится в состоянии средней тяжести РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:16

2021-10-28T18:16

2021-10-28T18:29

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Пожилая женщина из томского госпиталя, внук которой снял резонансное видео, как он ухаживал за ней под видом врача, сейчас находится в состоянии средней тяжести и получает необходимый уход, сообщает в своем Telegram-канале областной депздрав.В среду томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки своей бабушки, что за престарелой женщиной с коронавирусом в МСЧ №2 плохо ухаживают, не лечат и не меняют подгузники. Переодевшись в спецкостюм врача, мужчина, по его словам, зашел в "красную зону" госпиталя и обнаружил бабушку лежащей в моче и фекалиях с температурой. Происходящее он снял на видео. По данным СМИ, мужчина три дня ухаживал за бабушкой, но был разоблачен. Замгубернатора Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя, отметив, что ситуация недопустима "как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности". Проверку начала спецкомиссия с участием специалистов областного депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. О собственных проверках сообщили прокуратура и СК."На данный момент пациентка находится в состоянии средней степени тяжести в отделении терапии на кислородной поддержке. Уходовые процедуры проводятся регулярно, необходимыми средствами ухода пациентка полностью обеспечена. На десятый день со дня поступления запланирована повторная компьютерная томография легких", - приводятся в сообщении слова заведующей терапевтическим отделением респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 Антонины Стойловой.Заведующая отделением рассказала, что женщина 1937 года рождения поступила в приемное отделение респираторного госпиталя МСЧ №2 вечером 21 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией, процент поражения легочной ткани - не более 18%. Ее перевели в "фильтр" для определения диагноза, был проведен повторный осмотр врача, взяты анализы и назначено лечение. Анализ на COVID-19 оказался положительным.По словам Стойловой, в отделение терапии пожилую женщину перевели 24 октября, где ее осмотрел дежурный врач, ей назначили повторные анализы, был скорректирован лист назначений, добавлена противовирусная и инфузионная терапии.Завотделением заверила, что уход за лежачими и малоподвижными пациентами в госпитале осуществляется постоянно и включает в себя обработку ран и ссадин, перевязки, смену подгузников, помощь в употреблении воды, смену постельного белья, сбор информации по состоянию, при необходимости медперсонал приглашает врача.

https://ria.ru/20211028/proverka-1756669529.html

https://ria.ru/20211027/evakuatsiya-1756570348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, telegram (приложение), коронавирус в россии