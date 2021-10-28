https://ria.ru/20211028/udalenka-1756705416.html

Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО

Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО - РИА Новости, 28.10.2021

Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО

Сервис для отчетов о сотрудниках, работающих в удаленном режиме, запустили в Московской области. Работодатели могут передавать сведения через сайт "Госуслуги"... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:20

2021-10-28T16:20

2021-10-28T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756706522_0:88:1395:873_1920x0_80_0_0_71d42cf91b0e4099706ac7742c646e39.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сервис для отчетов о сотрудниках, работающих в удаленном режиме, запустили в Московской области. Работодатели могут передавать сведения через сайт "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Передавать сведения о сотрудниках на удаленке работодатели должны с 29 октября. В связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом предприятия региона обязали перевести на удаленную работу часть сотрудников."Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА", – рассказал министр госуправления, IT и связи Московской области Максим Рымар.Передавать информацию о переводе сотрудника на удаленный режим работы работодатели должны в день принятия решения. Для этого на сайте uslugi.mosreg.ru нужно заполнить специальную форму: внести информацию о заявителе, выбрать муниципалитет местонахождения организации и указать информацию о филиалах, подтвердить достоверность данных и дать согласие на обработку сведений.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)