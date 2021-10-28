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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211028/udalenka-1756705416.html
Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО
Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО - РИА Новости, 28.10.2021
Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО
Сервис для отчетов о сотрудниках, работающих в удаленном режиме, запустили в Московской области. Работодатели могут передавать сведения через сайт "Госуслуги"... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:20
2021-10-28T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сервис для отчетов о сотрудниках, работающих в удаленном режиме, запустили в Московской области. Работодатели могут передавать сведения через сайт "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Передавать сведения о сотрудниках на удаленке работодатели должны с 29 октября. В связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом предприятия региона обязали перевести на удаленную работу часть сотрудников."Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА", – рассказал министр госуправления, IT и связи Московской области Максим Рымар.Передавать информацию о переводе сотрудника на удаленный режим работы работодатели должны в день принятия решения. Для этого на сайте uslugi.mosreg.ru нужно заполнить специальную форму: внести информацию о заявителе, выбрать муниципалитет местонахождения организации и указать информацию о филиалах, подтвердить достоверность данных и дать согласие на обработку сведений.
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московская область (подмосковье)
16:20 28.10.2021 (обновлено: 16:27 28.10.2021)
 

Сервис для передачи информации о сотрудниках на удаленке заработал в МО

CC0 / / Женщина работает за ноутбуком 360
Женщина работает за ноутбуком 360 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сервис для отчетов о сотрудниках, работающих в удаленном режиме, запустили в Московской области. Работодатели могут передавать сведения через сайт "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".
Передавать сведения о сотрудниках на удаленке работодатели должны с 29 октября. В связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом предприятия региона обязали перевести на удаленную работу часть сотрудников.
"Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА", – рассказал министр госуправления, IT и связи Московской области Максим Рымар.
Передавать информацию о переводе сотрудника на удаленный режим работы работодатели должны в день принятия решения. Для этого на сайте uslugi.mosreg.ru нужно заполнить специальную форму: внести информацию о заявителе, выбрать муниципалитет местонахождения организации и указать информацию о филиалах, подтвердить достоверность данных и дать согласие на обработку сведений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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