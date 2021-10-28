https://ria.ru/20211028/udalenka-1756697486.html

Исследование выявило рост нагрузки у 43% россиян после перехода на удаленку

Исследование выявило рост нагрузки у 43% россиян после перехода на удаленку - РИА Новости, 28.10.2021

Исследование выявило рост нагрузки у 43% россиян после перехода на удаленку

Переход на удаленный режим работы способствовал росту нагрузки у 43% жителей России, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:48

2021-10-28T15:48

2021-10-28T15:54

лаборатория касперского

россия

удаленная работа

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Переход на удаленный режим работы способствовал росту нагрузки у 43% жителей России, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".Оно было проведено в мае-июне 2021 года, в нем участвовали 4 303 специалиста из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, включая Россию."По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе", - говорится в исследовании.По результатам опроса, 29% респондентов при переходе на дистанционный формат стали чувствовать себя более комфортно, 39% стали больше уставать, 32% чувствовали себя более тревожно. Кроме того, на смешанный формат работы (частично из дома, частично из офиса) к середине 2021 года перешли 27% россиян."Удаленный формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT - не одобренных компанией сервисов", - сказала представитель направления Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова, слова которой приводятся в сообщении.Эксперты компании рекомендуют организациям, чьи сотрудники работают удаленно, регулярно обновлять все рабочие устройства и ПО, контролировать использование IT-драйверов и ограничивать скачивание сторонних приложений, проверять права доступа сотрудников, использовать VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, проводить тренинги по информационной безопасности среди сотрудников и установить защитное ПО для бизнеса.

https://ria.ru/20211027/udalenka-1756525675.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, россия, удаленная работа