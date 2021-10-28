https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756708260.html

В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку

В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку - РИА Новости, 28.10.2021

В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку

Следователи предъявили обвинение жителю Орска Игорю Репину, убившему и расчленившему девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:29

2021-10-28T16:29

2021-10-28T17:28

происшествия

орск

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Орска Игорю Репину, убившему и расчленившему девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Главном следственном управлении СК России жителю города Орска Игорю Репину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве.Тело девушки было найдено в Орске 23 октября. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который сознался в содеянном. По данным следствия, 21 октября пьяный Репин поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, "после чего задушил ее, накинув на шею ремень". Затем он расчленил тело и оставил его части в разных местах, отмечали в СК. "При допросе в качестве обвиняемого Репин признал вину в совершении преступления", - подчеркнули в СК РФ.

https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748353579.html

орск

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия