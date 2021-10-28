https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756708260.html
В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку
В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку - РИА Новости, 28.10.2021
В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку
Следователи предъявили обвинение жителю Орска Игорю Репину, убившему и расчленившему девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:29
2021-10-28T16:29
2021-10-28T17:28
происшествия
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оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Орска Игорю Репину, убившему и расчленившему девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Главном следственном управлении СК России жителю города Орска Игорю Репину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказали в ведомстве.Тело девушки было найдено в Орске 23 октября. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который сознался в содеянном. По данным следствия, 21 октября пьяный Репин поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, "после чего задушил ее, накинув на шею ремень". Затем он расчленил тело и оставил его части в разных местах, отмечали в СК. "При допросе в качестве обвиняемого Репин признал вину в совершении преступления", - подчеркнули в СК РФ.
https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748353579.html
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происшествия, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:29 28.10.2021 (обновлено: 17:28 28.10.2021)
В Орске предъявили обвинение мужчине, убившему и расчленившему девушку
Жителю Орска, задушившему и расчленившему девушку, предъявили обвинение в убийстве