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Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым
Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым - РИА Новости, 28.10.2021
Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым
Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, совершил суицид в белорусском изоляторе, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:33
2021-10-28T19:27
белоруссия
россия
в мире
смоленский банк
убийство банкира михаила яхонтова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, совершил суицид в белорусском изоляторе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что фигурант покончил с собой в камере", — сообщил он. Ранее стало известно, что мужчину задержали на территории соседнего государства и на днях должны доставить в Москву. Позднее СМИ написали, что его нашли мертвым. В посольстве агентству сказали, что проверяют эти данные.После осмотра ИВС в Витебске белорусские следователи заявили, что все данные указывают на самоубийство.В минувший вторник в квартире на Мосфильмовской улице Москвы нашли убитыми трех человек: мужчину, женщину и ребенка. По словам источника РИА Новости, главой семьи был бывший топ-менеджер обанкротившегося Смоленского банка Яхонтов, осужденный два года назад за хищение и преднамеренное банкротство. По решению суда, он с сообщниками должен был уплатить Агентству по страхованию вкладов более 8,4 миллиарда рублей. Мотивы тройного убийства расследуются.
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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК
Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления.
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белоруссия, россия, в мире, смоленский банк, убийство банкира михаила яхонтова
11:33 28.10.2021 (обновлено: 19:27 28.10.2021)
 
Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым в камере в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, совершил суицид в белорусском изоляторе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что фигурант покончил с собой в камере", — сообщил он.
Ранее стало известно, что мужчину задержали на территории соседнего государства и на днях должны доставить в Москву. Позднее СМИ написали, что его нашли мертвым. В посольстве агентству сказали, что проверяют эти данные.
После осмотра ИВС в Витебске белорусские следователи заявили, что все данные указывают на самоубийство.
В минувший вторник в квартире на Мосфильмовской улице Москвы нашли убитыми трех человек: мужчину, женщину и ребенка. По словам источника РИА Новости, главой семьи был бывший топ-менеджер обанкротившегося Смоленского банка Яхонтов, осужденный два года назад за хищение и преднамеренное банкротство. По решению суда, он с сообщниками должен был уплатить Агентству по страхованию вкладов более 8,4 миллиарда рублей. Мотивы тройного убийства расследуются.
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БелоруссияРоссияВ миреСмоленский банкУбийство банкира Михаила Яхонтова
 
 
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