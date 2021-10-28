https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756638436.html

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым - РИА Новости, 28.10.2021

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым

Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, совершил суицид в белорусском изоляторе, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:33

2021-10-28T11:33

2021-10-28T19:27

белоруссия

россия

в мире

смоленский банк

убийство банкира михаила яхонтова

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова, совершил суицид в белорусском изоляторе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что фигурант покончил с собой в камере", — сообщил он. Ранее стало известно, что мужчину задержали на территории соседнего государства и на днях должны доставить в Москву. Позднее СМИ написали, что его нашли мертвым. В посольстве агентству сказали, что проверяют эти данные.После осмотра ИВС в Витебске белорусские следователи заявили, что все данные указывают на самоубийство.В минувший вторник в квартире на Мосфильмовской улице Москвы нашли убитыми трех человек: мужчину, женщину и ребенка. По словам источника РИА Новости, главой семьи был бывший топ-менеджер обанкротившегося Смоленского банка Яхонтов, осужденный два года назад за хищение и преднамеренное банкротство. По решению суда, он с сообщниками должен был уплатить Агентству по страхованию вкладов более 8,4 миллиарда рублей. Мотивы тройного убийства расследуются.

https://ria.ru/20211026/ubiystvo-1756350517.html

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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления. 2021-10-28T11:33 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белоруссия, россия, в мире, смоленский банк, убийство банкира михаила яхонтова