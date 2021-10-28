На обвиняемого в убийстве подростка в Рязанской области завели новые дела
Обвиняемый в ритуальном убийстве подростка в Рязанской области стал фигурантом новых дел
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области оказался причастным к краже оружия и боеприпасов, на него заведены новые уголовные дела, сообщает МВД Медиа.
Тело подростка, пропавшего 8 октября, с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и его знакомой 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемых задержали и арестовали.
"Обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка также причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина "Тигр", гладкоствольного ружья и более 90 патронов к ним", - говорится в сообщении.
По информации полиции, украденное оружие мужчина спрятал в специальных тайниках. В них же хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патронов к ней. Сотрудники МВД предполагают, что они также принадлежат 52-летнему обвиняемому. Оружие и боеприпасы были изъяты.
"Следственное подразделение ... возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" и по ч. 1 ст. 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщается на сайте.
По данным СК, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Как было озвучено на заседании суда по избранию меры пресечения, бывший отчим сообщил на допросе, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать и именно она пошла в дом, а затем вернулась к машине, сообщив о смерти мальчика. Его пассия же на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, потом он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где была кровь. Обвинение в убийстве им предъявили 20 октября.