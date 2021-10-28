https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756637928.html

На обвиняемого в убийстве подростка в Рязанской области завели новые дела

На обвиняемого в убийстве подростка в Рязанской области завели новые дела - РИА Новости, 28.10.2021

На обвиняемого в убийстве подростка в Рязанской области завели новые дела

Обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области оказался причастным к краже оружия и боеприпасов, на него заведены новые уголовные дела, сообщает РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:31

2021-10-28T11:31

2021-10-28T11:31

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области оказался причастным к краже оружия и боеприпасов, на него заведены новые уголовные дела, сообщает МВД Медиа.Тело подростка, пропавшего 8 октября, с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Была установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и его знакомой 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемых задержали и арестовали."Обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка также причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина "Тигр", гладкоствольного ружья и более 90 патронов к ним", - говорится в сообщении.По информации полиции, украденное оружие мужчина спрятал в специальных тайниках. В них же хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патронов к ней. Сотрудники МВД предполагают, что они также принадлежат 52-летнему обвиняемому. Оружие и боеприпасы были изъяты.По данным СК, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Как было озвучено на заседании суда по избранию меры пресечения, бывший отчим сообщил на допросе, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать и именно она пошла в дом, а затем вернулась к машине, сообщив о смерти мальчика. Его пассия же на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, потом он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где была кровь. Обвинение в убийстве им предъявили 20 октября.

https://ria.ru/20211015/arest-1754804766.html

https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754621835.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)