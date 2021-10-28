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Туризм
https://ria.ru/20211028/turtsiya-1756629438.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом
Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:22
туризм
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР."По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022-го или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на десять процентов выше", — сообщили эксперты. Колебания курса рубля могут сильнее увеличить стоимость отдыха.Причин для подорожания несколько. Так, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере восьми процентов. Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией налог для отельеров был снижен до одного процента.Также в 2022 году власти планируют взимать с владельцев объектов размещения еще один налог — на проживание — по ставке два процента. Его введение из-за пандемии было перенесено с прошлого года.Кроме того, увеличат стоимость отдыха гостиницы, которые модернизируют инфраструктуру или улучшают концепцию обслуживания гостей, повышают уровень сервиса. Например, переходят на работу по системе "ультра все включено".Еще один фактор, способный сдержать рост стоимости проживания в турецких отелях — ценовая политика коллег из Египта.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
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турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм, куда поехать в выходные
12:22 28.10.2021
 
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом

Турецкие отельеры прогнозируют рост цен на проживание на десять процентов

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане отеля города Бодрум в Турции
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР.
"По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022-го или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на десять процентов выше", — сообщили эксперты. Колебания курса рубля могут сильнее увеличить стоимость отдыха.
Причин для подорожания несколько. Так, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере восьми процентов. Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией налог для отельеров был снижен до одного процента.
Также в 2022 году власти планируют взимать с владельцев объектов размещения еще один налог — на проживание — по ставке два процента. Его введение из-за пандемии было перенесено с прошлого года.
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Кроме того, увеличат стоимость отдыха гостиницы, которые модернизируют инфраструктуру или улучшают концепцию обслуживания гостей, повышают уровень сервиса. Например, переходят на работу по системе "ультра все включено".
Еще один фактор, способный сдержать рост стоимости проживания в турецких отелях — ценовая политика коллег из Египта.
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