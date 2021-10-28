https://ria.ru/20211028/turtsiya-1756629438.html

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом - РИА Новости, 28.10.2021

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом

Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:22

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР."По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022-го или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на десять процентов выше", — сообщили эксперты. Колебания курса рубля могут сильнее увеличить стоимость отдыха.Причин для подорожания несколько. Так, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере восьми процентов. Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией налог для отельеров был снижен до одного процента.Также в 2022 году власти планируют взимать с владельцев объектов размещения еще один налог — на проживание — по ставке два процента. Его введение из-за пандемии было перенесено с прошлого года.Кроме того, увеличат стоимость отдыха гостиницы, которые модернизируют инфраструктуру или улучшают концепцию обслуживания гостей, повышают уровень сервиса. Например, переходят на работу по системе "ультра все включено".Еще один фактор, способный сдержать рост стоимости проживания в турецких отелях — ценовая политика коллег из Египта.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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