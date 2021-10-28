https://ria.ru/20211028/turtsiya-1756629438.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом
Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:22
туризм
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
гостиницы
туризм
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401275_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17028108b53576ff996bb80477106f0b.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает АТОР."По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022-го или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на десять процентов выше", — сообщили эксперты. Колебания курса рубля могут сильнее увеличить стоимость отдыха.Причин для подорожания несколько. Так, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере восьми процентов. Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией налог для отельеров был снижен до одного процента.Также в 2022 году власти планируют взимать с владельцев объектов размещения еще один налог — на проживание — по ставке два процента. Его введение из-за пандемии было перенесено с прошлого года.Кроме того, увеличат стоимость отдыха гостиницы, которые модернизируют инфраструктуру или улучшают концепцию обслуживания гостей, повышают уровень сервиса. Например, переходят на работу по системе "ультра все включено".Еще один фактор, способный сдержать рост стоимости проживания в турецких отелях — ценовая политика коллег из Египта.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751401275_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_506457de48d6e57cc78494ba75bfd569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм, куда поехать в выходные
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции следующим летом
Турецкие отельеры прогнозируют рост цен на проживание на десять процентов
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Стоимость отдыха в турецких отелях в следующем сезоне может увеличиться, сообщает
АТОР.
"По предварительным прогнозам, цены в евро на проживание в Турции летом 2022-го или останутся на уровне текущего года, или же будут примерно на десять процентов выше", — сообщили эксперты. Колебания курса рубля могут сильнее увеличить стоимость отдыха.
Причин для подорожания несколько. Так, в начале сентября 2021 года министерство финансов Турции снова установило НДС для поддержки отелей, общепита, кино, театров и музеев в размере восьми процентов. Это восьмикратное повышение: в 2020 году и все лето 2021 года в связи с пандемией налог для отельеров был снижен до одного процента.
Также в 2022 году власти планируют взимать с владельцев объектов размещения еще один налог — на проживание — по ставке два процента. Его введение из-за пандемии было перенесено с прошлого года.
Кроме того, увеличат стоимость отдыха гостиницы, которые модернизируют инфраструктуру или улучшают концепцию обслуживания гостей, повышают уровень сервиса. Например, переходят на работу по системе "ультра все включено".
Еще один фактор, способный сдержать рост стоимости проживания в турецких отелях — ценовая политика коллег из Египта.