Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211028/turizm-1756724588.html
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске, глава Мордовии Артём Здунов провел его в четверг в режиме видеосвязи,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:35
2021-10-28T17:35
республика мордовия
общество
саранск
новости - туризм
туристы
артем здунов
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_3d87dd7ce5887e928aa977784545b101.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске, глава Мордовии Артём Здунов провел его в четверг в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба главы региона.Новый орган создан по инициативе руководителя республики, его главная задача – координация усилий по увеличению турпотока в регион. В совет вошли члены регионального кабинета министров, руководители туристических компаний, а также директора учреждений культуры – потенциальных точек привлечения гостей."Глава Мордовии отметил, что Саранск все чаще становится местом проведения федеральных мероприятий различной направленности, но число событийных поводов нужно увеличивать", - говорится в сообщении.Так, глава республики отметил, что внимательно наблюдает за тем, как работают гостиницы. "Должна быть системная работа. Мы можем приглашать на конференции деловых туристов, но нужно, чтобы больше людей приезжали сюда добровольно. Надо повышать привлекательность Саранска не только за счет чистоты и архитектуры, но и за счет мероприятий, которые мы организуем для горожан и гостей", - сказал руководитель региона.Глава Мордовии подчеркнул, что для туристов нужно создавать условия, чтобы они останавливались в республике минимум на два-три дня. Это вопрос развития сети общепита, общественных территорий, арт-пространств и точек притяжения. Необходимо повышать и узнаваемость региона.Также речь шла о создании в республике системы подготовки одаренных детей к всероссийским и международным олимпиадам, чтобы приглашать сюда на учебные курсы школьников из других регионов.Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания специальной некоммерческой организации, которая будет заниматься отбором привлекательных для туристов общественных инициатив и проработкой грантовых проектов."Совет по туризму при правительстве Мордовии будет вести работу на постоянной основе, общим решением членов Совета его возглавил руководитель республики", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211026/mordoviya-1756347889.html
https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e59d8a992f96170c7331b5849d448f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, саранск, новости - туризм, туристы, артем здунов, туризм
17:35 28.10.2021
 
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму

Глава Мордовии Здунов провел первое заседание совета по туризму

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске, глава Мордовии Артём Здунов провел его в четверг в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба главы региона.
Новый орган создан по инициативе руководителя республики, его главная задача – координация усилий по увеличению турпотока в регион. В совет вошли члены регионального кабинета министров, руководители туристических компаний, а также директора учреждений культуры – потенциальных точек привлечения гостей.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:01Республика Мордовия
Здунов анонсировал новые назначения для участников проекта "Моя Мордовия"
"Глава Мордовии отметил, что Саранск все чаще становится местом проведения федеральных мероприятий различной направленности, но число событийных поводов нужно увеличивать", - говорится в сообщении.
Так, глава республики отметил, что внимательно наблюдает за тем, как работают гостиницы. "Должна быть системная работа. Мы можем приглашать на конференции деловых туристов, но нужно, чтобы больше людей приезжали сюда добровольно. Надо повышать привлекательность Саранска не только за счет чистоты и архитектуры, но и за счет мероприятий, которые мы организуем для горожан и гостей", - сказал руководитель региона.
Глава Мордовии подчеркнул, что для туристов нужно создавать условия, чтобы они останавливались в республике минимум на два-три дня. Это вопрос развития сети общепита, общественных территорий, арт-пространств и точек притяжения. Необходимо повышать и узнаваемость региона.
Также речь шла о создании в республике системы подготовки одаренных детей к всероссийским и международным олимпиадам, чтобы приглашать сюда на учебные курсы школьников из других регионов.
Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания специальной некоммерческой организации, которая будет заниматься отбором привлекательных для туристов общественных инициатив и проработкой грантовых проектов.
"Совет по туризму при правительстве Мордовии будет вести работу на постоянной основе, общим решением членов Совета его возглавил руководитель республики", - подчеркивается в сообщении.
Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 19:34Республика Мордовия
В Мордовии появится квартал юстиции
 
Республика МордовияОбществоСаранскНовости - ТуризмтуристыАртем ЗдуновТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации