https://ria.ru/20211028/turizm-1756724588.html
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске, глава Мордовии Артём Здунов провел его в четверг в режиме видеосвязи,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:35
2021-10-28T17:35
2021-10-28T17:35
республика мордовия
общество
саранск
новости - туризм
туристы
артем здунов
туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске, глава Мордовии Артём Здунов провел его в четверг в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба главы региона.Новый орган создан по инициативе руководителя республики, его главная задача – координация усилий по увеличению турпотока в регион. В совет вошли члены регионального кабинета министров, руководители туристических компаний, а также директора учреждений культуры – потенциальных точек привлечения гостей."Глава Мордовии отметил, что Саранск все чаще становится местом проведения федеральных мероприятий различной направленности, но число событийных поводов нужно увеличивать", - говорится в сообщении.Так, глава республики отметил, что внимательно наблюдает за тем, как работают гостиницы. "Должна быть системная работа. Мы можем приглашать на конференции деловых туристов, но нужно, чтобы больше людей приезжали сюда добровольно. Надо повышать привлекательность Саранска не только за счет чистоты и архитектуры, но и за счет мероприятий, которые мы организуем для горожан и гостей", - сказал руководитель региона.Глава Мордовии подчеркнул, что для туристов нужно создавать условия, чтобы они останавливались в республике минимум на два-три дня. Это вопрос развития сети общепита, общественных территорий, арт-пространств и точек притяжения. Необходимо повышать и узнаваемость региона.Также речь шла о создании в республике системы подготовки одаренных детей к всероссийским и международным олимпиадам, чтобы приглашать сюда на учебные курсы школьников из других регионов.Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания специальной некоммерческой организации, которая будет заниматься отбором привлекательных для туристов общественных инициатив и проработкой грантовых проектов."Совет по туризму при правительстве Мордовии будет вести работу на постоянной основе, общим решением членов Совета его возглавил руководитель республики", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211026/mordoviya-1756347889.html
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общество, саранск, новости - туризм, туристы, артем здунов, туризм
Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
Глава Мордовии Здунов провел первое заседание совета по туризму
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости.
Первое заседание совета по туризму при правительстве Мордовии состоялось в Саранске
, глава Мордовии Артём Здунов
провел его в четверг в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба главы региона.
Новый орган создан по инициативе руководителя республики, его главная задача – координация усилий по увеличению турпотока в регион. В совет вошли члены регионального кабинета министров, руководители туристических компаний, а также директора учреждений культуры – потенциальных точек привлечения гостей.
"Глава Мордовии отметил, что Саранск все чаще становится местом проведения федеральных мероприятий различной направленности, но число событийных поводов нужно увеличивать", - говорится в сообщении.
Так, глава республики отметил, что внимательно наблюдает за тем, как работают гостиницы. "Должна быть системная работа. Мы можем приглашать на конференции деловых туристов, но нужно, чтобы больше людей приезжали сюда добровольно. Надо повышать привлекательность Саранска не только за счет чистоты и архитектуры, но и за счет мероприятий, которые мы организуем для горожан и гостей", - сказал руководитель региона.
Глава Мордовии подчеркнул, что для туристов нужно создавать условия, чтобы они останавливались в республике минимум на два-три дня. Это вопрос развития сети общепита, общественных территорий, арт-пространств и точек притяжения. Необходимо повышать и узнаваемость региона.
Также речь шла о создании в республике системы подготовки одаренных детей к всероссийским и международным олимпиадам, чтобы приглашать сюда на учебные курсы школьников из других регионов.
Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания специальной некоммерческой организации, которая будет заниматься отбором привлекательных для туристов общественных инициатив и проработкой грантовых проектов.
"Совет по туризму при правительстве Мордовии будет вести работу на постоянной основе, общим решением членов Совета его возглавил руководитель республики", - подчеркивается в сообщении.