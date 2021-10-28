https://ria.ru/20211028/tekhnikumy-1756828912.html

На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах

На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах - РИА Новости, 29.10.2021

На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах

Власти Вологодской области в приемную кампанию 2021 года открыли дополнительно 145 бюджетных мест в колледжах и техникумах, в следующем году откроют еще 111,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-28T12:23

2021-10-28T12:23

2021-10-29T12:25

вологодская область

общество

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/60/1064286047_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_80becacdfe7f2e71a6cf73b6a870c19a.jpg

ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области в приемную кампанию 2021 года открыли дополнительно 145 бюджетных мест в колледжах и техникумах, в следующем году откроют еще 111, сообщила представитель департамента образования области Лариса Святышева.По данным департамента образования, за последние четыре года количество учащихся в системе среднего профессионального образования выросло на 6 тысяч человек, сейчас в колледжах и техникумах учатся 28 тысяч человек, включая 7,1 тысячи первокурсников.Она уточнила, что по заявкам работодателей в этом году открыты пять новых специальностей, еще пять откроются в следующем году. Кроме того, обновляется материально-техническая база образовательных организаций: открыты 24 современных мастерских в сфере транспорта, строительства, сельского хозяйства, промышленности для подготовки студентов в соответствии с международными требованиями, в течение трех лет планируется открыть ещё 15 таких мастерских. По региональному проекту "Студенческое общежитие" начался ремонт в студенческих общежитиях, до 2025 года в 19 общежитиях колледжей и техникумов области будут созданы 750 дополнительных мест."В ряде техникумов очень высокий конкурс при поступлении – до 11 человек на место. Самый высокий конкурс на специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Пожарная безопасность", на IT-специальности, "Графический дизайн", "Кинология", - рассказала представитель департамента.

https://ria.ru/20211020/byudzhet-1755442837.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вологодская область