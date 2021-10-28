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На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах
На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах - РИА Новости, 29.10.2021
На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах
Власти Вологодской области в приемную кампанию 2021 года открыли дополнительно 145 бюджетных мест в колледжах и техникумах, в следующем году откроют еще 111,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-28T12:23
2021-10-29T12:25
вологодская область
общество
вологодская область
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ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области в приемную кампанию 2021 года открыли дополнительно 145 бюджетных мест в колледжах и техникумах, в следующем году откроют еще 111, сообщила представитель департамента образования области Лариса Святышева.По данным департамента образования, за последние четыре года количество учащихся в системе среднего профессионального образования выросло на 6 тысяч человек, сейчас в колледжах и техникумах учатся 28 тысяч человек, включая 7,1 тысячи первокурсников.Она уточнила, что по заявкам работодателей в этом году открыты пять новых специальностей, еще пять откроются в следующем году. Кроме того, обновляется материально-техническая база образовательных организаций: открыты 24 современных мастерских в сфере транспорта, строительства, сельского хозяйства, промышленности для подготовки студентов в соответствии с международными требованиями, в течение трех лет планируется открыть ещё 15 таких мастерских. По региональному проекту "Студенческое общежитие" начался ремонт в студенческих общежитиях, до 2025 года в 19 общежитиях колледжей и техникумов области будут созданы 750 дополнительных мест."В ряде техникумов очень высокий конкурс при поступлении – до 11 человек на место. Самый высокий конкурс на специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Пожарная безопасность", на IT-специальности, "Графический дизайн", "Кинология", - рассказала представитель департамента.
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общество, вологодская область
12:23 28.10.2021 (обновлено: 12:25 29.10.2021)
 

На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкОбучение в колледжах
Обучение в колледжах - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области в приемную кампанию 2021 года открыли дополнительно 145 бюджетных мест в колледжах и техникумах, в следующем году откроют еще 111, сообщила представитель департамента образования области Лариса Святышева.
По данным департамента образования, за последние четыре года количество учащихся в системе среднего профессионального образования выросло на 6 тысяч человек, сейчас в колледжах и техникумах учатся 28 тысяч человек, включая 7,1 тысячи первокурсников.
"Во многом это связано с серьезной модернизацией в системе профессионального образования, а также стало результатом сотрудничества системы профессионального образования с работодателями", - сказала Святышева.
Она уточнила, что по заявкам работодателей в этом году открыты пять новых специальностей, еще пять откроются в следующем году. Кроме того, обновляется материально-техническая база образовательных организаций: открыты 24 современных мастерских в сфере транспорта, строительства, сельского хозяйства, промышленности для подготовки студентов в соответствии с международными требованиями, в течение трех лет планируется открыть ещё 15 таких мастерских. По региональному проекту "Студенческое общежитие" начался ремонт в студенческих общежитиях, до 2025 года в 19 общежитиях колледжей и техникумов области будут созданы 750 дополнительных мест.
"В ряде техникумов очень высокий конкурс при поступлении – до 11 человек на место. Самый высокий конкурс на специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Пожарная безопасность", на IT-специальности, "Графический дизайн", "Кинология", - рассказала представитель департамента.
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