15:26 28.10.2021 (обновлено: 15:29 28.10.2021)
В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси
В Москве в нерабочие дни усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВодитель в защитной маске за рулем такси на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением COVID-мер в такси Москвы усилится в нерабочие дни, с начала года выявили 3,5 тысячи таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
"С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1300 рейдов. Благодаря их работе выявили 3 500 таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона. В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров",- говорится в сообщении.
В дептрансе попросили водителей такси и пассажиров обязательно носить маски во время поездок.
"Если чувствуете себя плохо, лучше остаться дома. Также таксисты должны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медосмотры перед сменой",- отметили в департаменте.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
"С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1300 рейдов. Благодаря их работе выявили 3 500 таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона. В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров",- говорится в сообщении.
В дептрансе попросили водителей такси и пассажиров обязательно носить маски во время поездок.
"Если чувствуете себя плохо, лучше остаться дома. Также таксисты должны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медосмотры перед сменой",- отметили в департаменте.