https://ria.ru/20211028/taksi-1756693287.html

В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

Контроль за соблюдением COVID-мер в такси Москвы усилится в нерабочие дни, с начала года выявили 3,5 тысячи таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:26

2021-10-28T15:26

2021-10-28T15:29

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

мади

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Контроль за соблюдением COVID-мер в такси Москвы усилится в нерабочие дни, с начала года выявили 3,5 тысячи таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1300 рейдов. Благодаря их работе выявили 3 500 таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона. В нерабочие дни контроль усилится — это нужно для безопасности пассажиров",- говорится в сообщении.В дептрансе попросили водителей такси и пассажиров обязательно носить маски во время поездок."Если чувствуете себя плохо, лучше остаться дома. Также таксисты должны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медосмотры перед сменой",- отметили в департаменте.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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