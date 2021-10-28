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Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона
Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона - РИА Новости, 28.10.2021
Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона
Число клиентов мобильных услуг оператора билайн в III квартале 2021 года выросла более, чем на 500 тысяч абонентов, сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:59
2021-10-28T12:59
новости компаний - экономика
вымпелком
билайн
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Число клиентов мобильных услуг оператора билайн в III квартале 2021 года выросла более, чем на 500 тысяч абонентов, сообщает ПАО "ВымпелКом".Наибольший рост наблюдался среди пользователей сетей 4G — их количество с июля по сентябрь 2021 года выросло на 1,2 миллиона (учитываются как новые абоненты, так и текущие клиенты билайна, которые стали пользоваться четвертым поколением связи). В результате база пользователей сетей 4G достигла 25,4 миллиона абонентов. По сравнению с III кварталом 2020 года прирост составил 16,9 %."За это же время количество новых базовых станций 4G билайна выросло на 15,5 %. Эти усилия помогли расширить покрытие сетей четвертого поколения, которое к концу третьего квартала достигло 89 %", - отмечается в сообщении.Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 3,1% - до 361 рубля.Как отметили в компании, после снижения количества клиентов в первой половине 2020 года, оператору удалось во втором полугодии стабилизировать абонентскую базу, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года. Возвращение еще 500 тысяч абонентов было обусловлено рядом инициатив, включая ускорившиеся строительство и модернизацию сети, запуск новых тарифов и услуг, релевантных текущим потребностям клиентов, а также продолжившуюся чистку токсичных сервисов контент-провайдеров (вроде гороскопов и прогнозов погоды).ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
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новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, россия
12:59 28.10.2021
 

Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Число клиентов мобильных услуг оператора билайн в III квартале 2021 года выросла более, чем на 500 тысяч абонентов, сообщает ПАО "ВымпелКом".
Наибольший рост наблюдался среди пользователей сетей 4G — их количество с июля по сентябрь 2021 года выросло на 1,2 миллиона (учитываются как новые абоненты, так и текущие клиенты билайна, которые стали пользоваться четвертым поколением связи). В результате база пользователей сетей 4G достигла 25,4 миллиона абонентов. По сравнению с III кварталом 2020 года прирост составил 16,9 %.
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"За это же время количество новых базовых станций 4G билайна выросло на 15,5 %. Эти усилия помогли расширить покрытие сетей четвертого поколения, которое к концу третьего квартала достигло 89 %", - отмечается в сообщении.
Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 3,1% - до 361 рубля.
Как отметили в компании, после снижения количества клиентов в первой половине 2020 года, оператору удалось во втором полугодии стабилизировать абонентскую базу, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года. Возвращение еще 500 тысяч абонентов было обусловлено рядом инициатив, включая ускорившиеся строительство и модернизацию сети, запуск новых тарифов и услуг, релевантных текущим потребностям клиентов, а также продолжившуюся чистку токсичных сервисов контент-провайдеров (вроде гороскопов и прогнозов погоды).
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
 
Новости компаний - ЭкономикаВымпелКомБилайнРоссия
 
 
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