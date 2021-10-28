https://ria.ru/20211028/svyaz-1756657777.html

Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона

Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона - РИА Новости, 28.10.2021

Абонентская база билайна в III квартале выросла на полмиллиона

Число клиентов мобильных услуг оператора билайн в III квартале 2021 года выросла более, чем на 500 тысяч абонентов, сообщает ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

2021-10-28T12:59

новости компаний - экономика

вымпелком

билайн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746115493_0:0:3049:1715_1920x0_80_0_0_ab29fd5c6f11c9cb459de968742b8bb1.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Число клиентов мобильных услуг оператора билайн в III квартале 2021 года выросла более, чем на 500 тысяч абонентов, сообщает ПАО "ВымпелКом".Наибольший рост наблюдался среди пользователей сетей 4G — их количество с июля по сентябрь 2021 года выросло на 1,2 миллиона (учитываются как новые абоненты, так и текущие клиенты билайна, которые стали пользоваться четвертым поколением связи). В результате база пользователей сетей 4G достигла 25,4 миллиона абонентов. По сравнению с III кварталом 2020 года прирост составил 16,9 %."За это же время количество новых базовых станций 4G билайна выросло на 15,5 %. Эти усилия помогли расширить покрытие сетей четвертого поколения, которое к концу третьего квартала достигло 89 %", - отмечается в сообщении.Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 3,1% - до 361 рубля.Как отметили в компании, после снижения количества клиентов в первой половине 2020 года, оператору удалось во втором полугодии стабилизировать абонентскую базу, а положительная динамика была зафиксирована уже в I квартале этого года. Возвращение еще 500 тысяч абонентов было обусловлено рядом инициатив, включая ускорившиеся строительство и модернизацию сети, запуск новых тарифов и услуг, релевантных текущим потребностям клиентов, а также продолжившуюся чистку токсичных сервисов контент-провайдеров (вроде гороскопов и прогнозов погоды).ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, вымпелком, билайн, россия