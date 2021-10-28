https://ria.ru/20211028/sotrudniki-1756601942.html

В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию

В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию - РИА Новости, 28.10.2021

В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию

Работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках в период пандемии: они чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T01:25

2021-10-28T01:25

2021-10-28T01:25

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сбермаркет

россия

сбер

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках в период пандемии: они чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую технику, электронику и продукты питания, говорится в исследовании сервисов "ЮKassa" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера").Аналитики "ЮKassa" и "СберМаркета" проанализировали B2B-платежи между юрлицами с января по 25 октября 2020 и 2021 годов.При этом отмена ряда ограничений привела к тому, что командировок в другие города и страны стало больше. В связи с этим, по данным аналитиков, заметно увеличились расходы работодателей на авиабилеты: средний чек вырос на 80% относительно прошлогоднего показателя и составил 51 741 рубль. Обороты компаний, продающих авиабилеты для корпоративных клиентов, увеличились в 4,7 раза, а число покупок - в 2,6 раза.Также в 2021 году работодатели стали чаще выводить сотрудников в офис и покупать новое оборудование. Аналитики отмечают рост оборотов платежей у компаний, которые продают бытовую технику и электронику. Прибыль интернет-магазинов выросла в три раза, как и количество покупок.С января по 25 октября 2021 года средний чек корпоративного заказа в "СберМаркете" составил 8 330 рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего работодатели покупали для офисных и удаленных сотрудников канцелярские товары, продукты питания и предметы гигиены.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html

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общество, сбермаркет, россия, сбер