https://ria.ru/20211028/sotrudniki-1756601942.html
В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию
В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию - РИА Новости, 28.10.2021
В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию
Работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках в период пандемии: они чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:25
2021-10-28T01:25
2021-10-28T01:25
общество
сбермаркет
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734298063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fac80ebe17f31b8c1be4c2e28ef673e.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках в период пандемии: они чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую технику, электронику и продукты питания, говорится в исследовании сервисов "ЮKassa" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера").Аналитики "ЮKassa" и "СберМаркета" проанализировали B2B-платежи между юрлицами с января по 25 октября 2020 и 2021 годов.При этом отмена ряда ограничений привела к тому, что командировок в другие города и страны стало больше. В связи с этим, по данным аналитиков, заметно увеличились расходы работодателей на авиабилеты: средний чек вырос на 80% относительно прошлогоднего показателя и составил 51 741 рубль. Обороты компаний, продающих авиабилеты для корпоративных клиентов, увеличились в 4,7 раза, а число покупок - в 2,6 раза.Также в 2021 году работодатели стали чаще выводить сотрудников в офис и покупать новое оборудование. Аналитики отмечают рост оборотов платежей у компаний, которые продают бытовую технику и электронику. Прибыль интернет-магазинов выросла в три раза, как и количество покупок.С января по 25 октября 2021 года средний чек корпоративного заказа в "СберМаркете" составил 8 330 рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего работодатели покупали для офисных и удаленных сотрудников канцелярские товары, продукты питания и предметы гигиены.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734298063_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_32353ccf76a43aa4504625f8aec81e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сбермаркет, россия, сбер
В "Сбере" рассказали, как компании заботятся о сотрудниках в пандемию
В "Сбере" рассказали, что компании стали больше заботиться о сотрудниках в пандемию
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках в период пандемии: они чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую технику, электронику и продукты питания, говорится в исследовании сервисов "ЮKassa" и "СберМаркет
" (входят в экосистему "Сбера
").
Аналитики "ЮKassa" и "СберМаркета" проанализировали B2B-платежи между юрлицами с января по 25 октября 2020 и 2021 годов.
"В этом году с января по 25 октября больше всего выросли обороты компаний, продающих услуги страхования через "ЮKassa": в 10,2 раза относительно аналогичного периода 2020 года. Количество платежей увеличилось в 10,3 раза. Такой тренд связан, в первую очередь, с тем, что работодатели стремятся уделять больше внимания здоровью своих сотрудников на фоне новых волн пандемии", - приводят данные авторы исследования.
При этом отмена ряда ограничений привела к тому, что командировок в другие города и страны стало больше. В связи с этим, по данным аналитиков, заметно увеличились расходы работодателей на авиабилеты: средний чек вырос на 80% относительно прошлогоднего показателя и составил 51 741 рубль. Обороты компаний, продающих авиабилеты для корпоративных клиентов, увеличились в 4,7 раза, а число покупок - в 2,6 раза.
Также в 2021 году работодатели стали чаще выводить сотрудников в офис и покупать новое оборудование. Аналитики отмечают рост оборотов платежей у компаний, которые продают бытовую технику и электронику. Прибыль интернет-магазинов выросла в три раза, как и количество покупок.
С января по 25 октября 2021 года средний чек корпоративного заказа в "СберМаркете" составил 8 330 рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Чаще всего работодатели покупали для офисных и удаленных сотрудников канцелярские товары, продукты питания и предметы гигиены.