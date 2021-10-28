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В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи

В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи - РИА Новости, 28.10.2021

В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи

Бизнесмен Иван Вандышев, экстрадированный из Испании в РФ, где его обвиняют в многомиллионных хищении при строительстве олимпийских объектов в Сочи, доставлен в РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:22

испания

краснодарский край

криминал

зимние олимпийские игры 2014

россия

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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Бизнесмен Иван Вандышев, экстрадированный из Испании в РФ, где его обвиняют в многомиллионных хищении при строительстве олимпийских объектов в Сочи, доставлен в Краснодар, где его поместят в СИЗО, сообщает пресс-служба СУСК по Кубани.Испания выдала Вандышева 5 октября. Он покинул Россию ещё до возбуждения дела, был объявлен в международный розыск и арестован заочно."В Краснодар этапирован ранее экстрадированный компетентными органами Испании фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев", - сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в 2013 году компания, которой фактически руководил Вандышев, заключила госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".По условиям договора заказчик перевел на счета подрядчика более 1,2 миллиарда рублей, а Вандышев, внеся в документы недостоверную информацию, вывел из оборота компании и присвоил 385 миллионов рублей, считает следствие.Сейчас обвиняемый направлен в СИЗО, добавило ведомство.

https://ria.ru/20211006/opolzen-1753278453.html

испания

краснодарский край

россия

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испания, краснодарский край, криминал, зимние олимпийские игры 2014, россия