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В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи
В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи - РИА Новости, 28.10.2021
В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи
Бизнесмен Иван Вандышев, экстрадированный из Испании в РФ, где его обвиняют в многомиллионных хищении при строительстве олимпийских объектов в Сочи, доставлен в РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:22
испания
краснодарский край
криминал
зимние олимпийские игры 2014
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Бизнесмен Иван Вандышев, экстрадированный из Испании в РФ, где его обвиняют в многомиллионных хищении при строительстве олимпийских объектов в Сочи, доставлен в Краснодар, где его поместят в СИЗО, сообщает пресс-служба СУСК по Кубани.Испания выдала Вандышева 5 октября. Он покинул Россию ещё до возбуждения дела, был объявлен в международный розыск и арестован заочно."В Краснодар этапирован ранее экстрадированный компетентными органами Испании фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев", - сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в 2013 году компания, которой фактически руководил Вандышев, заключила госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".По условиям договора заказчик перевел на счета подрядчика более 1,2 миллиарда рублей, а Вандышев, внеся в документы недостоверную информацию, вывел из оборота компании и присвоил 385 миллионов рублей, считает следствие.Сейчас обвиняемый направлен в СИЗО, добавило ведомство.
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испания, краснодарский край, криминал, зимние олимпийские игры 2014, россия
12:22 28.10.2021
 
В Краснодар доставили обвиняемого в хищениях при строительстве в Сочи

Фигуранта дела о хищении при строительстве олимпийских объектов доставили в Краснодар

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОлимпийский стадион "Фишт" и ледовая арена "Шайба" в Олимпийском парке Сочи
Олимпийский стадион Фишт и ледовая арена Шайба в Олимпийском парке Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 28 окт – РИА Новости. Бизнесмен Иван Вандышев, экстрадированный из Испании в РФ, где его обвиняют в многомиллионных хищении при строительстве олимпийских объектов в Сочи, доставлен в Краснодар, где его поместят в СИЗО, сообщает пресс-служба СУСК по Кубани.
Испания выдала Вандышева 5 октября. Он покинул Россию ещё до возбуждения дела, был объявлен в международный розыск и арестован заочно.
"В Краснодар этапирован ранее экстрадированный компетентными органами Испании фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев", - сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2013 году компания, которой фактически руководил Вандышев, заключила госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".
По условиям договора заказчик перевел на счета подрядчика более 1,2 миллиарда рублей, а Вандышев, внеся в документы недостоверную информацию, вывел из оборота компании и присвоил 385 миллионов рублей, считает следствие.
Сейчас обвиняемый направлен в СИЗО, добавило ведомство.
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ИспанияКраснодарский крайКриминалЗимние Олимпийские игры 2014Россия
 
 
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