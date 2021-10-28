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В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии
В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии - РИА Новости, 28.10.2021
В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии
Президент РФ Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:39
сирия
в мире
израиль
владимир путин
дмитрий песков
россия
нафтали беннет
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии."Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра", - сказал Песков. Встреча президента России и премьера Израиля прошла 22 октября в сочинской резиденции российского лидера "Бочаров ручей".
https://ria.ru/20211022/putin-1755732996.html
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сирия, в мире, израиль, владимир путин, дмитрий песков, россия, нафтали беннет
12:32 28.10.2021 (обновлено: 12:39 28.10.2021)
 
В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии

Песков: сирийская проблематика обсуждалась на встрече Путина и премьера Израиля Беннета

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии.
"Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра", - сказал Песков. Встреча президента России и премьера Израиля прошла 22 октября в сочинской резиденции российского лидера "Бочаров ручей".
LIVE: Переговоры Путина с премьер-министром Израиля Беннеттом в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 10:49
Переговоры Владимира Путина и Нафтали Беннета в Сочи
 
СирияВ миреИзраильВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияНафтали Беннет
 
 
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