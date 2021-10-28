https://ria.ru/20211028/siriya-1756649814.html

В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии

В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии - РИА Новости, 28.10.2021

В Кремле подтвердили разговор Путина и Беннета о Сирии

Президент РФ Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:32

2021-10-28T12:39

сирия

в мире

израиль

владимир путин

дмитрий песков

россия

нафтали беннет

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии."Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра", - сказал Песков. Встреча президента России и премьера Израиля прошла 22 октября в сочинской резиденции российского лидера "Бочаров ручей".

https://ria.ru/20211022/putin-1755732996.html

сирия

израиль

россия

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сирия, в мире, израиль, владимир путин, дмитрий песков, россия, нафтали беннет