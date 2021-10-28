https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756627480.html
Штрафы для малого бизнеса и социальных НКО могут снизить до уровня ИП
Штрафы для малого бизнеса и социальных НКО могут снизить до уровня ИП - РИА Новости, 28.10.2021
Штрафы для малого бизнеса и социальных НКО могут снизить до уровня ИП
Министерство юстиции РФ предлагает уравнять санкции для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:44
2021-10-28T10:44
2021-10-28T10:44
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает уравнять санкции для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля", - говорится в релизе.По информации ведомства, данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и нет отягчающих обстоятельств.Согласно проекту, при назначении административного штрафа для малого бизнеса и социально ориентированных НКО эти юрлица несут ответственность как ИП – то есть в существенно меньшем объеме, чем обычные юрлица.Применение данного подхода позволит не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом вышеизложенных новелл Общей части КоАП и ПКоАП – снизить ее, полагают в министерстве.
https://realty.ria.ru/20211025/shtrafy-1756156736.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
Штрафы для малого бизнеса и социальных НКО могут снизить до уровня ИП
Минюст предложил снизить штрафы для малого бизнеса и социальных НКО
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ
предлагает уравнять санкции для предприятий малого бизнеса, социальных организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля", - говорится в релизе.
По информации ведомства, данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и нет отягчающих обстоятельств.
Согласно проекту, при назначении административного штрафа для малого бизнеса и социально ориентированных НКО эти юрлица несут ответственность как ИП – то есть в существенно меньшем объеме, чем обычные юрлица.
Применение данного подхода позволит не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом вышеизложенных новелл Общей части КоАП и ПКоАП – снизить ее, полагают в министерстве.