https://ria.ru/20211028/shpionazh-1756690982.html
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2021
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России
Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:14
2021-10-28T15:14
2021-10-28T15:14
в мире
берлин (город)
главное разведывательное управление рф
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки, сообщает издание Spiegel.Йенс Ф., которому 56 лет, признан виновным в том, что он передал представителю российской спецслужбы чертежи бундестага, которые он получил, работая на фирму из сферы безопасности, которая выполняла работы в немецком парламенте.Как ранее сообщала прокуратура, Йенс Ф. передал информацию по собственной инициативе, это произошло в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, заявляла прокуратура, сотруднику российского посольства в Берлине, который являлся штатным сотрудником российской военной разведки ГРУ.По данным Spiegel, Йенс Ф. служил в народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").
https://ria.ru/20211020/arest-1755492093.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), главное разведывательное управление рф, штази
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России
Жителя Германии, обвиняемого в шпионаже в пользу России, приговорили к двум годам условно