https://ria.ru/20211028/shpionazh-1756690982.html

В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России

В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2021

В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России

Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:14

2021-10-28T15:14

2021-10-28T15:14

в мире

берлин (город)

главное разведывательное управление рф

штази

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки, сообщает издание Spiegel.Йенс Ф., которому 56 лет, признан виновным в том, что он передал представителю российской спецслужбы чертежи бундестага, которые он получил, работая на фирму из сферы безопасности, которая выполняла работы в немецком парламенте.Как ранее сообщала прокуратура, Йенс Ф. передал информацию по собственной инициативе, это произошло в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, заявляла прокуратура, сотруднику российского посольства в Берлине, который являлся штатным сотрудником российской военной разведки ГРУ.По данным Spiegel, Йенс Ф. служил в народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").

https://ria.ru/20211020/arest-1755492093.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), главное разведывательное управление рф, штази