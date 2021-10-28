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В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 28.10.2021
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России
Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:14
2021-10-28T15:14
в мире
берлин (город)
главное разведывательное управление рф
штази
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки, сообщает издание Spiegel.Йенс Ф., которому 56 лет, признан виновным в том, что он передал представителю российской спецслужбы чертежи бундестага, которые он получил, работая на фирму из сферы безопасности, которая выполняла работы в немецком парламенте.Как ранее сообщала прокуратура, Йенс Ф. передал информацию по собственной инициативе, это произошло в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, заявляла прокуратура, сотруднику российского посольства в Берлине, который являлся штатным сотрудником российской военной разведки ГРУ.По данным Spiegel, Йенс Ф. служил в народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").
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в мире, берлин (город), главное разведывательное управление рф, штази
15:14 28.10.2021
 
В Германии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в шпионаже в пользу России

Жителя Германии, обвиняемого в шпионаже в пользу России, приговорили к двум годам условно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Суд Берлина в четверг приговорил к двум годам заключения условно жителя страны, обвиненного в шпионской деятельности в пользу российской внешней разведки, сообщает издание Spiegel.
Йенс Ф., которому 56 лет, признан виновным в том, что он передал представителю российской спецслужбы чертежи бундестага, которые он получил, работая на фирму из сферы безопасности, которая выполняла работы в немецком парламенте.
Как ранее сообщала прокуратура, Йенс Ф. передал информацию по собственной инициативе, это произошло в период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года. Для этого он подготовил компакт-диск с соответствующими PDF-файлами и отправил его, заявляла прокуратура, сотруднику российского посольства в Берлине, который являлся штатным сотрудником российской военной разведки ГРУ.
По данным Spiegel, Йенс Ф. служил в народной армии ГДР и был неофициальным сотрудником министерства госбезопасности Восточной Германии ("Штази").
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В миреБерлин (город)Главное разведывательное управление РФШтази
 
 
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