https://ria.ru/20211028/shkolniki-1756759378.html

Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул

Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул - РИА Новости, 28.10.2021

Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул

Школьники Московской области после каникул должны вернуться к обычному очному формату обучения. Однако все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:22

2021-10-28T20:22

2021-10-28T20:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Школьники Московской области после каникул должны вернуться к обычному очному формату обучения. Однако все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала "360", отвечая на вопросы жителей."На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Все это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше. Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений", – сказал Воробьев.Губернатор подчеркнул, что если родители школьника заметят у него признаки недомогания, то лучше будет оставить его дома. Осенью ОРВИ и грипп никто не отменял.Каникулы у школьников продлятся с 28 октября по 7 ноября. В эти дни дома будут и воспитанники детских садов. В дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы, куда родители смогут отвести ребенка, если его не с кем оставить. Студенты колледжей и вузов Московской области в эти даты будут учиться дистанционно.

https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756137468.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев