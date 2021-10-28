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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211028/shkolniki-1756759378.html
Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул
Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул - РИА Новости, 28.10.2021
Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул
Школьники Московской области после каникул должны вернуться к обычному очному формату обучения. Однако все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:22
2021-10-28T20:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Школьники Московской области после каникул должны вернуться к обычному очному формату обучения. Однако все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала "360", отвечая на вопросы жителей."На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Все это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше. Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений", – сказал Воробьев.Губернатор подчеркнул, что если родители школьника заметят у него признаки недомогания, то лучше будет оставить его дома. Осенью ОРВИ и грипп никто не отменял.Каникулы у школьников продлятся с 28 октября по 7 ноября. В эти дни дома будут и воспитанники детских садов. В дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы, куда родители смогут отвести ребенка, если его не с кем оставить. Студенты колледжей и вузов Московской области в эти даты будут учиться дистанционно.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
20:22 28.10.2021
 

Воробьев исключил перевод школьников Подмосковья на удаленку после каникул

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в классе школы 360
Ученики в классе школы 360 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Школьники Московской области после каникул должны вернуться к обычному очному формату обучения. Однако все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала "360", отвечая на вопросы жителей.
"На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Все это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет. Будем информировать вас дальше. Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений", – сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что если родители школьника заметят у него признаки недомогания, то лучше будет оставить его дома. Осенью ОРВИ и грипп никто не отменял.
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25 октября, 14:46Новости Подмосковья
В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
Каникулы у школьников продлятся с 28 октября по 7 ноября. В эти дни дома будут и воспитанники детских садов. В дошкольных учреждениях будут работать дежурные группы, куда родители смогут отвести ребенка, если его не с кем оставить. Студенты колледжей и вузов Московской области в эти даты будут учиться дистанционно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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