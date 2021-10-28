https://ria.ru/20211028/sevastopol-1756688087.html

Весь периметр Севастополя закроют для туристов без QR-кодов

Весь периметр Севастополя закроют для туристов без QR-кодов - РИА Новости, 28.10.2021

Весь периметр Севастополя закроют для туристов без QR-кодов

Севастополь увеличит число блокпостов для проезда в нерабочие дни, к работе привлекут казаков и народные дружины, сообщил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:50

2021-10-28T16:50

2021-10-28T16:52

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Севастополь увеличит число блокпостов для проезда в нерабочие дни, к работе привлекут казаков и народные дружины, сообщил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский."Мы решили расширить периметр работы блокпостов. Будут развернуты дополнительные пункты контроля. Весь периметр Севастополя у нас закрыт", – сказал он журналистам.Пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать только при наличии сертификата или QR-кода с подтверждением вакцинации или перенесенной болезни. Всего в планах было развернуть пять блокпостов и пункт проверки на железнодорожном вокзале.По словам Краснокутского, внутри города и его окрестностей граждане смогут передвигаться беспрепятственно.Краснокутский подчеркнул, что к работе блокпостов привлекут не только сотрудников МВД, но также представителей казачества и народные дружины. Проверять будут и пассажирские автобусы, въезжающие в город или покидающие его.При этом он отметил, что в Севастополь могут пускать граждан, у которых есть уважительная причина. Решение будет принимать специально созданный ситуационный центр, на котором откроют прямую линию.

https://ria.ru/20211028/krym-1756707023.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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