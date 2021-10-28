https://ria.ru/20211028/sertifikaty-1756666481.html

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании - РИА Новости, 28.10.2021

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:29

2021-10-28T13:29

2021-10-28T13:40

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии."Сегодня Европейская комиссия приняла решения, подтверждающие, что коронавирусные сертификаты, выпущенные в Армении и Великобритании, эквивалентны европейскому электронному COVID-сертификату", - говорится в документе.Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза и их сертификаты "будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС".Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты.

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html

армения

великобритания

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в мире, армения, великобритания, евросоюз, коронавирус covid-19, новости - туризм