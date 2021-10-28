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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211028/sertifikaty-1756666481.html
Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании
Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании - РИА Новости, 28.10.2021
Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании
Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:29
2021-10-28T13:40
распространение коронавируса
в мире
армения
великобритания
евросоюз
коронавирус covid-19
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии."Сегодня Европейская комиссия приняла решения, подтверждающие, что коронавирусные сертификаты, выпущенные в Армении и Великобритании, эквивалентны европейскому электронному COVID-сертификату", - говорится в документе.Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза и их сертификаты "будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС".Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты.
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html
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в мире, армения, великобритания, евросоюз, коронавирус covid-19, новости - туризм
13:29 28.10.2021 (обновлено: 13:40 28.10.2021)
 
Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты Армении и Великобритании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Армении и Великобритании, говорится в распространенном сообщении Еврокомиссии.
"Сегодня Европейская комиссия приняла решения, подтверждающие, что коронавирусные сертификаты, выпущенные в Армении и Великобритании, эквивалентны европейскому электронному COVID-сертификату", - говорится в документе.
Сообщается, что обе страны будут подключены к системе выдачи сертификатов Евросоюза и их сертификаты "будут приниматься на тех же условиях, что и сертификат ЕС".
Армения и Великобритания, в свою очередь, будут признавать европейские коронавирусные сертификаты.
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