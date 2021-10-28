https://ria.ru/20211028/sechin-1756660932.html
Модель капитализма мешает выйти из энергетического кризиса, заявил Сечин
Модель капитализма мешает выйти из энергетического кризиса, заявил Сечин - РИА Новости, 28.10.2021
Модель капитализма мешает выйти из энергетического кризиса, заявил Сечин
Текущая модель капитализма мешает найти выход из энергокризиса, чтобы он не разросся на всю мировую экономику, нужна координация всех сторон, заявил глава... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:11
2021-10-28T13:11
2021-10-28T13:58
экономика
игорь сечин
россия
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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. Текущая модель капитализма мешает найти выход из энергокризиса, чтобы он не разросся на всю мировую экономику, нужна координация всех сторон, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" на минувшей неделе заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя и не больше не работает, проявления чего как раз и наблюдаются на энергетических рынках.По словам Сечина, кризис в мире начал распространяться и на другие отрасли, помимо газовой. Например, дефицит магния, 90% производства которого контролирует Китай, угрожает автомобильной промышленности и еще ряду отраслей. Также наблюдается мировой дефицит микросхем, которые являются частью практически любой техники. А рынок полупроводников в свою очередь на четверть контролирует Тайвань."Все эти факторы заставляют еще раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующей модели капитализма, …все они мешают найти решения для вызовов сегодняшнего времени", - сказал Сечин."Чтобы не допустить разрастания кризиса на всю мировую экономику, важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост", - добавил он.
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экономика, игорь сечин, россия
13:11 28.10.2021 (обновлено: 13:58 28.10.2021)
Модель капитализма мешает выйти из энергетического кризиса, заявил Сечин
Сечин заявил, что текущая модель капитализма мешает найти выход из энергетического кризиса
ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости.
Текущая модель капитализма мешает найти выход из энергокризиса, чтобы он не разросся на всю мировую экономику, нужна координация всех сторон, заявил глава "Роснефти
" Игорь Сечин
, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" на минувшей неделе заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя и не больше не работает, проявления чего как раз и наблюдаются на энергетических рынках.
По словам Сечина, кризис в мире начал распространяться и на другие отрасли, помимо газовой. Например, дефицит магния, 90% производства которого контролирует Китай, угрожает автомобильной промышленности и еще ряду отраслей. Также наблюдается мировой дефицит микросхем, которые являются частью практически любой техники. А рынок полупроводников в свою очередь на четверть контролирует Тайвань.
"Все эти факторы заставляют еще раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующей модели капитализма, …все они мешают найти решения для вызовов сегодняшнего времени", - сказал Сечин.
"Чтобы не допустить разрастания кризиса на всю мировую экономику, важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост", - добавил он.