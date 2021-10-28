https://ria.ru/20211028/samoizolyatsiya-1756710302.html

В Крыму призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию

В Крыму призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию - РИА Новости, 28.10.2021

В Крыму призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию

Лица, контактирующие с COVID-больными, должны соблюдать самоизоляцию по месту жительства, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:38

2021-10-28T16:38

2021-10-28T17:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Лица, контактирующие с COVID-больными, должны соблюдать самоизоляцию по месту жительства, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. "Соблюдать лицам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными лицами, изоляцию по месту жительства", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что данная мера введена из-за того, что больные коронавирусом, находящиеся на амбулаторном лечении, не остаются дома на самоизоляции, несмотря на указания медработников."Наша проблема – те, кто лечится на дому. Пока люди ожидают результаты тестов, продолжают посещать аптеки, продовольственные магазины, ездят в общественном транспорте, заражая остальных. Необходимо усилить меры контроля, еще раз тщательно провести разъяснительную работу", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.

https://ria.ru/20211028/samoizolyatsiya-1756684820.html

https://ria.ru/20211028/krym-1756686568.html

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общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии