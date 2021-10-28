https://ria.ru/20211028/samarskiy_universitet-1756700553.html

Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России

Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России - РИА Новости, 28.10.2021

Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России

Ученые Самарского университета создали самую большую в мире установку для изучения процессов горения, которая поможет в разработке экологичных двигателей,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:11

2021-10-28T16:11

2021-10-28T16:11

наука

технологии

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навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

россия

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САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Ученые Самарского университета создали самую большую в мире установку для изучения процессов горения, которая поможет в разработке экологичных двигателей, сообщает пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, разработка установки велась с 2017 года в международной научной лаборатории "Физика и химия горения" в рамках мегагранта правительства РФ, возглавляет лабораторию профессор Международного университета Флориды (Майами, США) Александр Мебель."В Самарском университете завершены работы по созданию экспериментальной установки для изучения процессов горения. Сейчас идет калибровка оборудования, начата подготовка к проведению первых экспериментов. Наша установка обладает рядом уникальных особенностей и с ее помощью можно будет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства и молекулярных облаков", — цитирует Мебеля пресс-служба.Отмечается, что под компоненты установки и дополнительное оборудование в лаборатории выделили отдельный зал, размеры вакуумной камеры для экспериментов составляют примерно два метра в длину и полтора в высоту."Размер в данном случае безусловно имеет значение, потому что благодаря большому объему значительно повышается избирательность и чувствительность определения продуктов реакций. Поэтому можно будет составлять более точные модели процессов горения, которые позволят предсказывать, в частности, как будет работать конкретный двигатель при конкретных условиях, и что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива и уменьшить вредные выбросы", — отметил Мебель.По его словам, уникальность самарской установки еще и в том, что она позволяет измерять скорости химических реакций и создавать кинетические модели горения. В перспективе установку можно будет легко модернизировать, что расширит диапазон проводимых экспериментов, которые, по мнению ученого, позволят лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни.

https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html

https://ria.ru/20210819/samarskiy_universitet-1746318550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия