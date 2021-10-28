Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211028/samarskiy_universitet-1756700553.html
Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России
Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России - РИА Новости, 28.10.2021
Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России
Ученые Самарского университета создали самую большую в мире установку для изучения процессов горения, которая поможет в разработке экологичных двигателей,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:11
2021-10-28T16:11
наука
технологии
самара
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756702012_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f29e20c333a480157df8b1b66ab3a78f.jpg
САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Ученые Самарского университета создали самую большую в мире установку для изучения процессов горения, которая поможет в разработке экологичных двигателей, сообщает пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, разработка установки велась с 2017 года в международной научной лаборатории "Физика и химия горения" в рамках мегагранта правительства РФ, возглавляет лабораторию профессор Международного университета Флориды (Майами, США) Александр Мебель."В Самарском университете завершены работы по созданию экспериментальной установки для изучения процессов горения. Сейчас идет калибровка оборудования, начата подготовка к проведению первых экспериментов. Наша установка обладает рядом уникальных особенностей и с ее помощью можно будет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства и молекулярных облаков", — цитирует Мебеля пресс-служба.Отмечается, что под компоненты установки и дополнительное оборудование в лаборатории выделили отдельный зал, размеры вакуумной камеры для экспериментов составляют примерно два метра в длину и полтора в высоту."Размер в данном случае безусловно имеет значение, потому что благодаря большому объему значительно повышается избирательность и чувствительность определения продуктов реакций. Поэтому можно будет составлять более точные модели процессов горения, которые позволят предсказывать, в частности, как будет работать конкретный двигатель при конкретных условиях, и что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива и уменьшить вредные выбросы", — отметил Мебель.По его словам, уникальность самарской установки еще и в том, что она позволяет измерять скорости химических реакций и создавать кинетические модели горения. В перспективе установку можно будет легко модернизировать, что расширит диапазон проводимых экспериментов, которые, по мнению ученого, позволят лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни.
https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html
https://ria.ru/20210819/samarskiy_universitet-1746318550.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756702012_152:0:2285:1600_1920x0_80_0_0_0cc80eaea9f815fd427567fdaaa36139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия
16:11 28.10.2021
 

Самую большую в мире установку для изучения горения создали в России

© Фото : Самарский университет/Анар МовсумовРуководитель НИЛ "Физика и химия горения" профессор Международного университета Флориды (Майами, США) Александр Мебель рядом с установкой для изучения процессов горения
Руководитель НИЛ Физика и химия горения профессор Международного университета Флориды (Майами, США) Александр Мебель рядом с установкой для изучения процессов горения - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Самарский университет/Анар Мовсумов
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 окт – РИА Новости. Ученые Самарского университета создали самую большую в мире установку для изучения процессов горения, которая поможет в разработке экологичных двигателей, сообщает пресс-служба вуза.

"В Самарском национальном исследовательском университете имени С. П. Королева создана самая большая в мире экспериментальная установка для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. Она поможет в разработке эффективных и экологичных двигателей и раскрытии тайн возникновения биохимических молекул – "кирпичиков", из которых состоят все известные формы жизни на Земле", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, разработка установки велась с 2017 года в международной научной лаборатории "Физика и химия горения" в рамках мегагранта правительства РФ, возглавляет лабораторию профессор Международного университета Флориды (Майами, США) Александр Мебель.
"В Самарском университете завершены работы по созданию экспериментальной установки для изучения процессов горения. Сейчас идет калибровка оборудования, начата подготовка к проведению первых экспериментов. Наша установка обладает рядом уникальных особенностей и с ее помощью можно будет исследовать и моделировать не только процессы, происходящие в камерах сгорания газотурбинных двигателей, но и химические реакции, характерные для околозвездного пространства и молекулярных облаков", — цитирует Мебеля пресс-служба.
Автомобиль
1 февраля, 09:00Наука
"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов
Отмечается, что под компоненты установки и дополнительное оборудование в лаборатории выделили отдельный зал, размеры вакуумной камеры для экспериментов составляют примерно два метра в длину и полтора в высоту.
"Размер в данном случае безусловно имеет значение, потому что благодаря большому объему значительно повышается избирательность и чувствительность определения продуктов реакций. Поэтому можно будет составлять более точные модели процессов горения, которые позволят предсказывать, в частности, как будет работать конкретный двигатель при конкретных условиях, и что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива и уменьшить вредные выбросы", — отметил Мебель.
По его словам, уникальность самарской установки еще и в том, что она позволяет измерять скорости химических реакций и создавать кинетические модели горения. В перспективе установку можно будет легко модернизировать, что расширит диапазон проводимых экспериментов, которые, по мнению ученого, позволят лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни.
Портативный аппарат А-ИВЛ-Э-03 компании Axion на выставке всероссийского форума Здоровье нации основа процветания России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 10:52Наука
Самарские студенты и школьники разрабатывают пожаробезопасный аппарат ИВЛ
 
НаукаТехнологииСамараНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Французы придумали, как отомстить России за шампанское
04:47Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
Лента новостейМолния
Французы придумали, как отомстить России за шампанскоеТрамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации