https://ria.ru/20211028/sakhalin-1756610677.html
На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника
На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника - РИА Новости, 28.10.2021
На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника
Танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки "Гиацинт" задействовали в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:05
2021-10-28T08:05
2021-10-28T08:05
безопасность
сахалин
т-80
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ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (Сахалин), 28 окт - РИА Новости. Танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки "Гиацинт" задействовали в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника."В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.В маневрах, которые прошли на тактическом поле "Таранай" полигона Успеновский, были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Согласно сценарию учений, подразделения артиллерии на самоходных артиллерийских установках САУ "Гиацинт" уничтожили главные десантные средства условного противника, который пытался высадиться на побережье острова Сахалин. Далее экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.Поражение вражескому десанту нанесли танковые подразделения на Т-80, а завершили уничтожение условного противника мотострелковые подразделения, перешедшие в наступление. Для разведки целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений и объективного контроля за результатами учений использовался расчет авиационных беспилотников "Элерон-3".В пресс-службе округа уточнили, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые пройдут на территории Восточного военного округа в следующем году.
https://ria.ru/20211027/ucheniya-1756410614.html
https://ria.ru/20211023/ucheniya-1755942630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сахалин, т-80
На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника
На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника с участием Т-80 и БПЛА
ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ (Сахалин), 28 окт - РИА Новости.
Танки Т-80
, беспилотники и артиллерийские установки "Гиацинт" задействовали в учениях по обороне побережья Сахалина
от десанта условного противника.
"В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина
, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
В маневрах, которые прошли на тактическом поле "Таранай" полигона Успеновский, были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Согласно сценарию учений, подразделения артиллерии на самоходных артиллерийских установках САУ "Гиацинт" уничтожили главные десантные средства условного противника, который пытался высадиться на побережье острова Сахалин. Далее экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.
Поражение вражескому десанту нанесли танковые подразделения на Т-80, а завершили уничтожение условного противника мотострелковые подразделения, перешедшие в наступление. Для разведки целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений и объективного контроля за результатами учений использовался расчет авиационных беспилотников "Элерон-3".
В пресс-службе округа уточнили, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые пройдут на территории Восточного военного округа в следующем году.