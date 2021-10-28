Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве
2 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бразилиа на тему: "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху", организованный информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.
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Участники в Москве:
- председатель президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;
- доцент, академический руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ, заведующая Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алина ЩЕРБАКОВА;
- доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила ОКУНЕВА.
В Бразилиа:
- экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Бразилии Сельсо АМОРИМ;
- бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло НОГЬЕРА.
В последние десятилетия экспертами отмечено повсеместное расширение двусторонних связей и сближение одних из самых влиятельных игроков на международной арене – России и Бразилии. Лидеры государств не раз подчеркивали не просто стратегический, а именно дружеский характер взаимодействия. В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад в отношениях между государствами с точки зрения экономических показателей, однако Москва и Бразилиа утверждают, что она дала начало новому витку сотрудничества, и партнеры обладают реальными шансами на наращивание и укрепление сотрудничества.
Какие направления партнерства сейчас наиболее перспективны? Появились ли новые треки взаимодействия между Россией и Бразилией в рамках БРИКС? Какие шаги следует предпринять для построения мультиполярного мира для борьбы с последствиями пандемии? Эффективно ли показал себя Новый банк развития БРИКС в период коронавируса? Были ли успешны инициативы других финансовых институтов альянса?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- председатель президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;
- доцент, академический руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ, заведующая Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алина ЩЕРБАКОВА;
- доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила ОКУНЕВА.
В Бразилиа:
- экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Бразилии Сельсо АМОРИМ;
- бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло НОГЬЕРА.
В последние десятилетия экспертами отмечено повсеместное расширение двусторонних связей и сближение одних из самых влиятельных игроков на международной арене – России и Бразилии. Лидеры государств не раз подчеркивали не просто стратегический, а именно дружеский характер взаимодействия. В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад в отношениях между государствами с точки зрения экономических показателей, однако Москва и Бразилиа утверждают, что она дала начало новому витку сотрудничества, и партнеры обладают реальными шансами на наращивание и укрепление сотрудничества.
Какие направления партнерства сейчас наиболее перспективны? Появились ли новые треки взаимодействия между Россией и Бразилией в рамках БРИКС? Какие шаги следует предпринять для построения мультиполярного мира для борьбы с последствиями пандемии? Эффективно ли показал себя Новый банк развития БРИКС в период коронавируса? Были ли успешны инициативы других финансовых институтов альянса?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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