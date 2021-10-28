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Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве
Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 28.10.2021
Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве
2 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бразилиа на тему: "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху", организованный информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.
2021-10-28T13:11
2021-10-28T13:11
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Задать вопросУчастники в Москве:- председатель президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;- доцент, академический руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ, заведующая Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алина ЩЕРБАКОВА;- доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила ОКУНЕВА.В Бразилиа:- экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Бразилии Сельсо АМОРИМ;- бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло НОГЬЕРА.В последние десятилетия экспертами отмечено повсеместное расширение двусторонних связей и сближение одних из самых влиятельных игроков на международной арене – России и Бразилии. Лидеры государств не раз подчеркивали не просто стратегический, а именно дружеский характер взаимодействия. В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад в отношениях между государствами с точки зрения экономических показателей, однако Москва и Бразилиа утверждают, что она дала начало новому витку сотрудничества, и партнеры обладают реальными шансами на наращивание и укрепление сотрудничества.Какие направления партнерства сейчас наиболее перспективны? Появились ли новые треки взаимодействия между Россией и Бразилией в рамках БРИКС? Какие шаги следует предпринять для построения мультиполярного мира для борьбы с последствиями пандемии? Эффективно ли показал себя Новый банк развития БРИКС в период коронавируса? Были ли успешны инициативы других финансовых институтов альянса?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
13:11 28.10.2021
 

Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве

Читать ria.ru в
2 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бразилиа на тему: "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху", организованный информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.
Задать вопрос

Участники в Москве:
- председатель президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;
- доцент, академический руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ, заведующая Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алина ЩЕРБАКОВА;
- доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила ОКУНЕВА.

В Бразилиа:
- экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Бразилии Сельсо АМОРИМ;
- бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло НОГЬЕРА.

В последние десятилетия экспертами отмечено повсеместное расширение двусторонних связей и сближение одних из самых влиятельных игроков на международной арене – России и Бразилии. Лидеры государств не раз подчеркивали не просто стратегический, а именно дружеский характер взаимодействия. В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад в отношениях между государствами с точки зрения экономических показателей, однако Москва и Бразилиа утверждают, что она дала начало новому витку сотрудничества, и партнеры обладают реальными шансами на наращивание и укрепление сотрудничества.
Какие направления партнерства сейчас наиболее перспективны? Появились ли новые треки взаимодействия между Россией и Бразилией в рамках БРИКС? Какие шаги следует предпринять для построения мультиполярного мира для борьбы с последствиями пандемии? Эффективно ли показал себя Новый банк развития БРИКС в период коронавируса? Были ли успешны инициативы других финансовых институтов альянса?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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