https://ria.ru/20211028/rossiya-braziliya-1756660797.html

Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве

Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 28.10.2021

Видеомост Москва – Бразилиа об экономическом сотрудничестве

2 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бразилиа на тему: "Экономическое сотрудничество России и Бразилии в постпандемийную эпоху", организованный информационным агентством и радио Sputnik и интернет-порталом Brasil247.

2021-10-28T13:11

2021-10-28T13:11

2021-10-28T13:11

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Задать вопросУчастники в Москве:- председатель президиума Научного совета Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир ДАВЫДОВ;- доцент, академический руководитель программы "Мировая экономика" НИУ ВШЭ, заведующая Ибероамериканским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Алина ЩЕРБАКОВА;- доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила ОКУНЕВА.В Бразилиа:- экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Бразилии Сельсо АМОРИМ;- бывший вице-президент банка развития БРИКС, бывший исполнительный директор МВФ Пауло НОГЬЕРА.В последние десятилетия экспертами отмечено повсеместное расширение двусторонних связей и сближение одних из самых влиятельных игроков на международной арене – России и Бразилии. Лидеры государств не раз подчеркивали не просто стратегический, а именно дружеский характер взаимодействия. В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад в отношениях между государствами с точки зрения экономических показателей, однако Москва и Бразилиа утверждают, что она дала начало новому витку сотрудничества, и партнеры обладают реальными шансами на наращивание и укрепление сотрудничества.Какие направления партнерства сейчас наиболее перспективны? Появились ли новые треки взаимодействия между Россией и Бразилией в рамках БРИКС? Какие шаги следует предпринять для построения мультиполярного мира для борьбы с последствиями пандемии? Эффективно ли показал себя Новый банк развития БРИКС в период коронавируса? Были ли успешны инициативы других финансовых институтов альянса?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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