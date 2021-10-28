https://ria.ru/20211028/rezhim-1756698797.html

Власти Липецкой области усилят масочный режим в транспорте

Власти Липецкой области усилят масочный режим в транспорте - РИА Новости, 28.10.2021

Власти Липецкой области усилят масочный режим в транспорте

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий региона поручил им усилить контроль за соблюдением... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:55

2021-10-28T15:55

2021-10-28T15:55

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий региона поручил им усилить контроль за соблюдением масочного режима на всех видах транспорта, сообщили в пресс-службе региона.По словам источника информации, губернатор отметил важность санитарных мер безопасности, особенно в городских маршрутных автобусах, для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19. Необходимо строгого контролировать соблюдение масочного режима на вокзалах и в аэропорту."Контроль нужно усиливать. Только неукоснительное соблюдение и пассажирами, и водителями всех санитарных требований, а также вакцинация населения помогут остановить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе", – подчеркнул Артамонов.В ходе встречи отмечалось, что нарушители масочного режима будут строго наказываться в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации), предусматривающей предупреждение или наложение штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756532308.html

липецкая область

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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии