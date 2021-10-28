https://ria.ru/20211028/restitutsiya-1756623855.html

Колледж Кембриджа впервые вернул артефакт на историческую родину

Колледж Кембриджа впервые вернул артефакт на историческую родину - РИА Новости, 28.10.2021

Колледж Кембриджа впервые вернул артефакт на историческую родину

Колледж Иисуса Кембриджского университета впервые в истории образовательных учреждений передал на историческую родину предмет искусства - захваченную... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:24

2021-10-28T10:24

2021-10-28T10:24

культура

нигерия

великобритания

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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Колледж Иисуса Кембриджского университета впервые в истории образовательных учреждений передал на историческую родину предмет искусства - захваченную британскими войсками в конце XIX века фигуру петуха бенинской бронзы, сообщается на сайте колледжа.Передача фигуры петуха "Окукор" произошла в колледже в присутствии представителей Национальной комиссии музеев и памятников Нигерии.В 2019 году комитет, в который вошли студенты и преподаватели колледжа, пришел к выводу, что бронзовая статуэтка петуха была украдена из Бенинского царства (территория современной Нигерии) во время карательной британской экспедиции 1897 года и передана колледжу отцом одного из его студентов в 1905 году. Комитет обратился к руководству колледжа с просьбой вернуть скульптуру на историческую родину.Как пишет Guardian, в Великобритании находятся сотни предметов "бенинской бронзы", как в музея, так и в частных коллекциях. На сегодняшний день самая большая в мире коллекция - 900 предметов - хранится в Британском музее.

https://ria.ru/20210326/bronza-1602821551.html

https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигерия, великобритания, кембриджский университет, британский музей, новости культуры