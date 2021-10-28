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В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды
В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды - РИА Новости, 28.10.2021
В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды
QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут "с большой вероятностью" ввести в Подмосковье после 8 ноября, сказал губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T20:31
2021-10-28T20:31
2021-10-28T20:31
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
коронавирус в россии
qr-код
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут "с большой вероятностью" ввести в Подмосковье после 8 ноября, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам", - сказал губернатор в ходе обращения к жителям региона.
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус в россии, qr-код
В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды
Губернатор Подмосковья Воробьев считает вероятным введение QR-кодов в регионе с 8 октября