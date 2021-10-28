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В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды

В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды - РИА Новости, 28.10.2021

В Подмосковье с 8 ноября хотят ввести QR-коды

QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут "с большой вероятностью" ввести в Подмосковье после 8 ноября, сказал губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:31

2021-10-28T20:31

2021-10-28T20:31

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

коронавирус в россии

qr-код

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения ресторанов и сферы услуг могут "с большой вероятностью" ввести в Подмосковье после 8 ноября, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев."Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам", - сказал губернатор в ходе обращения к жителям региона.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус в россии, qr-код