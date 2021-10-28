13:08 28.10.2021 (обновлено: 13:21 28.10.2021)
В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров
В Тверской области до 31 октября ввели QR-коды для посещения торговых центров
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте правительства региона. Ранее губернатор Игорь Руденя анонсировал введение QR-кодов с понедельника.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м. в Твери и более 800 кв.м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 06.00 запрещена работа предприятий общественного питания (исключение составляет доставка готовых блюд и обслуживание навынос), а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
В регионе продолжают действовать введенные ранее ограничения. В частности, "проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек", трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточняется в сообщении.