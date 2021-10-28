https://ria.ru/20211028/qr-kod-1756659607.html

В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 28.10.2021

В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров

QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:08

2021-10-28T13:08

2021-10-28T13:21

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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте правительства региона. Ранее губернатор Игорь Руденя анонсировал введение QR-кодов с понедельника."Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м. в Твери и более 800 кв.м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 06.00 запрещена работа предприятий общественного питания (исключение составляет доставка готовых блюд и обслуживание навынос), а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.В регионе продолжают действовать введенные ранее ограничения. В частности, "проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек", трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тверь, тверская область, игорь руденя