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https://ria.ru/20211028/qr-kod-1756659607.html
В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров
В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 28.10.2021
В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров
QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:08
2021-10-28T13:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
тверь
тверская область
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте правительства региона. Ранее губернатор Игорь Руденя анонсировал введение QR-кодов с понедельника."Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м. в Твери и более 800 кв.м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 06.00 запрещена работа предприятий общественного питания (исключение составляет доставка готовых блюд и обслуживание навынос), а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.В регионе продолжают действовать введенные ранее ограничения. В частности, "проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек", трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тверь, тверская область, игорь руденя
13:08 28.10.2021 (обновлено: 13:21 28.10.2021)
 
В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Тверской области до 31 октября ввели QR-коды для посещения торговых центров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. QR-коды при посещении крупных торгово-развлекательных и торговых центров ввели в Тверской области на период с 28 по 31 октября, сообщается на сайте правительства региона. Ранее губернатор Игорь Руденя анонсировал введение QR-кодов с понедельника.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м. в Твери и более 800 кв.м. в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе, или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус). При предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 28 октября по 8 ноября с 23.00 до 06.00 запрещена работа предприятий общественного питания (исключение составляет доставка готовых блюд и обслуживание навынос), а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
В регионе продолжают действовать введенные ранее ограничения. В частности, "проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек", трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей - с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточняется в сообщении.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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