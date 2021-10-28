https://ria.ru/20211028/qr-kod-1756654097.html
В Томской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Томской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 28.10.2021
В Томской области введут QR-коды для посещения торговых центров
Власти Томской области в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой по распространению коронавируса ввели дополнительные ограничения – запрет с 30 октября на РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:47
2021-10-28T12:47
2021-10-28T12:48
распространение коронавируса
общество
томская область
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россия
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qr-код
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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Власти Томской области в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой по распространению коронавируса ввели дополнительные ограничения – запрет с 30 октября на работу общепита ночью, введение с 15 ноября системы QR-кодов при посещении торговых центров."Так, с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании", - сообщает обладминистрация.Замубернатора по социальной политике Алёна Левко пояснила, что несколько недель подряд в регионе фиксируется высокий рост выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрирован 201 случай."Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - приводятся в сообщении ее слова.Ранее сообщалось, что решением регионального оперативного штаба на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения допобразования уходят на каникулы, в детсадах организованы дежурные группы.С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, а также при проживании в гостиницах.
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756233367.html
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общество, томская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
12:47 28.10.2021 (обновлено: 12:48 28.10.2021)
В Томской области введут QR-коды для посещения торговых центров
Томская область вводит запрет на работу общепита ночью и QR-коды для торговых центров
НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости.
Власти Томской области
в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой по распространению коронавируса ввели дополнительные ограничения – запрет с 30 октября на работу общепита ночью, введение с 15 ноября системы QR-кодов при посещении торговых центров.
"Так, с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании", - сообщает обладминистрация.
Замубернатора по социальной политике Алёна Левко пояснила, что несколько недель подряд в регионе фиксируется высокий рост выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрирован 201 случай.
"Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - приводятся в сообщении ее слова.
Ранее сообщалось, что решением регионального оперативного штаба на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения допобразования уходят на каникулы, в детсадах организованы дежурные группы.
С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, а также при проживании в гостиницах.